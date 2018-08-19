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Kahramanmaraş'ta 4,8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş, Andırın ilçe merkezli 18.22'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA | 19.08.2018 - 18:43..
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 18.22'de merkez üssü Andırın'ın Erenler Mahallesi olan yerin 7 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

KOMŞU KENTLERDE DE HİSSEDİLDİ

İlçede paniğe yol açan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Andırın'ın yanı sıra deprem komşu kentler Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Osmaniye ve Adana'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.
Öte yandan Andırın'da geçen 4 Ağustos'ta da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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