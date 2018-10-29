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Osmaniye'de 6 adet EYP ele geçirildi

Osmaniye Amanos Dağı eteklerinde toprağa gömülü bidonun içerisinde 6 adet EYP bulundu.

DHA | 29.10.2018 - 19:30..
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarına ait toprağa gömülü vaziyette ve bidon içerisinde 6 adet EYP düzeneği, 8 adet EYP yapımında kullanılan elektronik devre kartı, 13 adet elektrikli fünye, EYP düzeneğine bağlı el telsizi, araç tipi telsize ait mikrofon ve 1 adet güneş paneline artı voltaj çevirici şarj aleti ele geçirildi.

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Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

Osmaniye'de 6 adet EYP ele geçirildi

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