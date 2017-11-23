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Osmaniye'de aracın yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

Osmaniye'de polisin şüphelenmesi üzerine durdurduğu otomobilin yakıt deposundan 1 milyon 800 bin lira değerinde eroin bulundu.

23.11.2017 - 02:14
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Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu'nda uygulama yapan emniyet ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Polislerin yaptığı araçta eroin bulunması üzerine 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de aracın yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

1 MİLYON 800 BİN TL DEĞERİNDE

Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu Kadirli Gişeleri yakınında yol uygulaması yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine plakası belirtilmeyen Mustafa K. idaresindeki otomobili durdurdu.

Osmaniye'de aracın yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

LPG'li otomobilin benzinle çalışmamasından şüphelenen polisler, aracı detaylı arama için Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çektirdi. Narkotik köpeği Zoro'nun da kullanıldığı aramada, otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş paketlerde 22 kilogram eroin bulundu.

Sürücü Mustafa K. ile araçta bulunan Hüseyin A, Burak Evrim E. ve İhsan E, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Osmaniye'de aracın yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

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