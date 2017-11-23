Osmaniye'de aracın yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

Osmaniye'de polisin şüphelenmesi üzerine durdurduğu otomobilin yakıt deposundan 1 milyon 800 bin lira değerinde eroin bulundu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Dünya İslam Konseyi'ni terör listesine ekledi.

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İzetbegovic: "Mladic savaş suçlusudur"

Bakir İzetbegovic, Bosna Kasabı olarak anılan cani için "Mladic hem savaş suçlusu hem de korkaktır" ifadelerini kullandı.