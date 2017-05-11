Osmaniye'de aşırı hızlı sürücü, koyun sürüsüne daldı

Dün akşam Kamil Kara Bulvarı Sumbas kavşağında Gökhan Uçuk yönetimindeki 01 RF 444 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Osman Gani'ye ait koyun sürüsüne daldı.

25 YAŞ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Gece karanlığında meydana gelen kazada güçlükle duran otomobilin çarptığı 25 küçükbaş hayvan telef oldu. Telef olan koyunlar yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine gelene polis ekipleri, araç trafiğini kontrollü olarak sağladı.

Koyunları yaylaya götüren Osman Gani, ışık tutmasına rağmen otomobilin hayvanlara gelip çarptığını söyledi. Telef olan koyunlar kamyonete yüklenerek götürüldü.