Osmaniye'de baraj gölüne girdi, haber alınamıyor

Akşam saatlerinde Kadirli Kızyusuflu köyü Karatepe Milli Parkı Aslantaş Baraj Gölü'nde iddiaya göre, arkadaşlarıyla pikniğe gelen Arif Toslak, daha sonra kıyıdaki bir tekneye binerek açıldı.

TOSLAK KAYBOLDU

Yüzmek için tekneden atlayan Toslak'ın bir süre sudan çıkmadığı fark eden arkadaşları, göle girip kendisini aradı. Toslak'ı bulamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

2 AYLIK BEBEĞİ VAR

Olay yerine Adana'dan sevk edilen sualtı polisleri, Toslak'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Toslak'ın evli ve iki aylık bebeğinin olduğu öğrenildi.