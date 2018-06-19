taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.437
USD
4,7355
EURO
5,4877
ALTIN
194,31
PETR
75,0900

Osmaniye'de baraj gölüne girdi, haber alınamıyor

Osmaniye Kadirli'de yüzmek için Aslantaş Baraj Gölü'ne giren 26 yaşındaki Arif Toslak kayboldu.

DHA | 19.06.2018 - 21:49..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Akşam saatlerinde Kadirli Kızyusuflu köyü Karatepe Milli Parkı Aslantaş Baraj Gölü'nde iddiaya göre, arkadaşlarıyla pikniğe gelen Arif Toslak, daha sonra kıyıdaki bir tekneye binerek açıldı.

TOSLAK KAYBOLDU

Yüzmek için tekneden atlayan Toslak'ın bir süre sudan çıkmadığı fark eden arkadaşları, göle girip kendisini aradı. Toslak'ı bulamayan arkadaşları, durumu polise bildirdi.

Osmaniye'de baraj gölüne girdi, haber alınamıyor

2 AYLIK BEBEĞİ VAR

Olay yerine Adana'dan sevk edilen sualtı polisleri, Toslak'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Toslak'ın evli ve iki aylık bebeğinin olduğu öğrenildi.

Osmaniye'de baraj gölüne girdi, haber alınamıyor



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Napolyon'un şapkası satışa çıktı

Napolyon'un şapkası satışa çıktı

5
Seçime 5 gün kala anketlerde son durum

Seçime 5 gün kala anketlerde son durum

276
Gökhan Özoğuz, Muharrem İnce kararına saygı bekliyor

Gökhan Özoğuz, Muharrem İnce kararına saygı bekliyor

658
Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

71
Beren Saat tatiline devam ediyor

Beren Saat tatiline devam ediyor

234
Meltem Cumbul oyunun rengini belli etti

Meltem Cumbul oyunun rengini belli etti

140
Trabzonlu Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı

Trabzonlu Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın son mesajı

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM