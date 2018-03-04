Osmaniye'de benekli semender bulundu

İlçeye bağlı Akdam köyünde yaşayan Arif Cankurt, evinin bahçesinde otlar arasında sarı benekleri olan siyah renkli, iri bir kertenkeleyi andıran sürüngen gördü.

BİR SÜRE EVİNDE BESLEDİ

Hayvanı yakalayan Cankurt, daha sonra bir kutuya koyarak evine getirdi. Yakınlarına bulduğu sürüngenden bahseden Arif Cankurt internetten yaptığı araştırmada bunun “Anadolu semenderi” veya “benekli semender” olarak adlandırılan ve dünya genelinde nesli tükenmekte olan sürüngen olduğunu öğrendi.

DOĞAL ORTAMINA SALINDI

Daha önce hiç böyle bir sürüngen ile karşılaşmadığını ve ilk defa gördüğünü belirten Arif Cankurt, “Oğluma internetten bak bakalım bu hayvan neymiş dedim. Ben daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadım. Aldım kutuya koydum eve getirdim. Önüne marul yaprağı ve yeşillik koydum. Baktım yemiyor. Birkaç gün evde baktım. Ama ne yer ne içer bilmediğim için ben de doğal ortamına bırakma kararı aldım. Kendi yiyeceğini kendi bulur.” dedi.

BENEKLİ SEMENDER

Benekli semender yörede bazı köylüler tarafından biliniyor. Cemre düştükten sonra ortaya çıktığına inanılan semender Çukurova’da “yağmurcuk” ve “cemre” olarak da adlandırılıyor.

Boyları 8 ile 20 cm arasında değişen semenderin dünya genelinde 40’a yakın türü bulunuyor. Hem su da hem de karada yaşayan semender dünya genelinde nesli tükenmekte olan sürüngen kategorisinde.



