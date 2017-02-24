Osmaniye'de bir evden 3 römork çöp çıktı

Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü evde yaşlı bakım ekipleri, sağlık taraması çalışması için Yeni Mahalle’de yaşayan Rukiye A.’nın evine gitti. Evde atık ve yanmış eşya ile birlikte tavukları gören ekipler, durumu Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan’a ilettiler.

3 RÖMORK ÇÖP BULUNDU

Tarhan’ın talimatı üzerine belediye temizlik ve sağlık işleri müdürlüğü ekiplerince temizlenen evden çıkarılan 3 römork dolusu atık, ilçe çöplüğüne götürüldü.

BELEDİYE BAŞKANI SAHİP ÇIKTI

Başkan Tarhan, yaptığı açıklamada, sağlık işleri müdürlüğü evde yaşlı bakım ekibi tarafından sağlık taraması sırasında çöp evle karşılaştıklarını, ailenin durumuna çok üzüldüklerini söyledi. Tarhan, "Yıllardır çöpten topladıkları ve kullanmadıkları atık eşyaların arasında yaşayan yaşlı teyzemizle engelli kızının durumuna çok üzüldük. Ekiplerimiz tarafından gerekli temizlik çalışmalarını başlattık. Her türlü desteği vererek ailemize sahip çıkacağız" dedi.