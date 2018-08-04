taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,0821
EURO
5,8805
ALTIN
198,35
PETR
73,3600

Osmaniye'de cezaevi firarisi drone'la yakalandı

Hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisten kaçmak için girdiği mısır tarlasında "drone"la yapılan arama sonucu bulundu.

AA | 04.08.2018 - 15:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki açık cezaevinden 2,5 ay önce firar eden ve hakkında 27 ayrı suçtan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Erdal K, Toprakkale ilçesi yakınlarında polis uygulama noktasını görünce otomobiliyle kaçmaya başladı.

TARLAYA SAKLANDI

Kısa süreli kovalamaca sonrası aracından inerek yol kenarındaki mısır tarlasına giren Erdal K, ekili geniş arazide gizlenerek ekiplere izini kaybettirdi.

Osmaniye'de cezaevi firarisi drone'la yakalandı

DRONE YÜKSELDİ...

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölgeyi "drone"la havadan taramaya başladı.

Yeri tespit edilen Erdal K. polis tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Osmaniye'de cezaevi firarisi drone'la yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan ABD'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı

Başkan Erdoğan ABD'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı

250
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

91
Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu

Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu

72
Rus kadın kapkaççıyı pişman etti

Rus kadın kapkaççıyı pişman etti

45
Kanada Başbakanı'nın dev konvoyu

Kanada Başbakanı'nın dev konvoyu

101
Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

132
İran sınırına güvenlik duvarı yapıldı

İran sınırına güvenlik duvarı yapıldı

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM