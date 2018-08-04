Osmaniye'de cezaevi firarisi drone'la yakalandı

Çin'de bir apartman dairesinde çıkan yangında, bir anne çocuklarının canını kurtarabilmek için kendi canını feda etti.

Çin'de çocuklarını kurtarmak için anne kendini feda etti

Rize'de önceki gün, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram yağışın neden olduğu sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Özalp ilçesinde dönemsel olarak kuraklık yaşanan Akgöl, son zamanlardaki yağışların ardından 45 civarında su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor.

Hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polisten kaçmak için girdiği mısır tarlasında "drone"la yapılan arama sonucu bulundu.

888 kilometrelik sınır hattına yapılan duvar ile bölgede kaçakçılık ve düzensiz göçmen geçişleri engellenecek.

1 Başkan Erdoğan ABD'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Papaz Brunson olayına değinerek, "ABD büyük bir saygısızlık yaptı. Türkiye hukukun gereği neyse onu yapacaktır." dedi.

2 Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü İngiliz oşinograflar, Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde meydana gelen yüzlerce kaybolmaya dalgaların neden olduğunu belirtti.

3 Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu Terör örgütü El Kaide’nin 2011’de ABD operasyonu ile öldürülen lideri Usame bin Ladin’in annesi Alia Ghanem, oğlunun ölümünden sonra basına ilk kez konuştu.

4 Rus kadın kapkaççıyı pişman etti Rusya'da sarhoş bir kapkaççı, bir kadının çantasını çalmaya çalışırken hayatının en büyük hatalarından birini yaptığının henüz farkında değildi.

5 Kanada Başbakanı'nın dev konvoyu Dünyanın en sakin ve en güvenli ülkesi olduğu olduğu belirtilen Kanada'da Başbakan Trudeau dev konvoyu ile gezintilerini yapıyor.

6 Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu, 1 polis şehit oldu, 8 polis yaralandı.