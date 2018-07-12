1 Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası değiştirildi Başkan Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından, Binali Yıldırım'ın makam aracından sökülen 0002 plakası yerine bugün TBMM Başkanı'nın kullandığı 0001 plakası takıldı.

2 Vatan Caddesi'nde otobüs yangını İstanbul'da Vatan Caddesi Bayrampaşa çıkışında seyir halinde bulunan bir İETT otobüsü aniden alev alarak yanmaya başladı. İçerisinde yolcu olmayan otobüs kullanılamaz hale geldi.

3 Wimbledon kadınlarda final belli oldu Wimbledon tek kadınlar finalinde Kerber ile Serena Williams karşı karşıya gelecek.

4 Osmaniye'de evli kadını taciz eden kişiyi linç ettiler Kadirli ilçesinde evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar çekip buluşma teklif eden şahsı köylüler yakalayıp meydan dayağı çekti.

5 Fabri'ye Premier Lig'den teklif var İngiltere Premier Lif ekiplerinden Fulham, Fabri için Beşiktaş'a 3.5 milyon euro teklifte bulundu. Bu fiyatı düşük bulan siyah-beyazlı takım 8 milyon euro talep etti.

6 AK Parti İstanbul, Şehitler Köprüsü davasını takip etti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yaşanan olayların davasını takip eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak "Türk milleti, ülkesini koruyacak irade de olduğunu gösterdi." dedi.