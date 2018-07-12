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Osmaniye'de evli kadını taciz eden kişiyi linç ettiler

Kadirli ilçesinde evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar çekip buluşma teklif eden şahsı köylüler yakalayıp meydan dayağı çekti.

İHA | 12.07.2018 - 18:24..
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Çukurköprü köyünde yaşayan evli bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderen İ.G. adlı kişi, kadına buluşma teklif etti.

Kadının durumu yakınlarına haber vermesi üzerine yakınları buluşma teklifini kabul etmesini söyledi. Mesaj çektiği kadınla buluşacağını zanneden İ.G., köye gelince karşısında kadının yakınlarını ve köylüleri buldu.

Osmaniye'de evli kadını taciz eden kişiyi linç ettiler

İNCELEME BAŞLATILDI

Köylüler ve kadının yakınları tarafından dövülen, linç edilmekten son anda kurtulan İ.G. hakkında kadın şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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