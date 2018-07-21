taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.082
USD
4,7910
EURO
5,6122
ALTIN
189,89
PETR
72,9900

Osmaniye'de fırtına serçe yavrularını telef etti

Osmaniye Kadirli'de gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle yuvalarından düşen serçe yavruları telef oldu.

İHA | 21.07.2018 - 17:18..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kadirli ilçesinde gece saatlerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Sabah saatlerinde Cemalpaşa Mahallesi Kabasakal Parkı yanındaki yürüyüş parkurunda yürüyüş yapanlar 2 kilometre boyunca uzanan yerdeki binlerce ölü serçe yavrusunu görünce şok yaşadı.

YUVALARDAN DÜŞTÜLER

Ölü serçe yavrularını önce yaprak zanneden vatandaşlar, durumu daha sonra yetkililere bildirdi. Yürüyüş parkuru boyunca uzanan çınar ağaçlarında ki yuvalarından şiddetli fırtınadan dolayı yere düşen serçe yavrularının hepsi telef oldu. Yürüyüş parkurunda spor yapan bir vatandaş, “Zannediyorum akşamki fırtınadan dolayı oldu. 2 kilometre boyunca her taraf binlerce serçe yavrusu ölüsü ile dolu. Ağaçtaki yuvalarından düşmüşler. Çok yazık, çok üzüldük Doğal afetin acı bir tablosu” şeklinde konuştu.

Yağmur ve fırtına binlerce serçe yavrusu telef etti VİDEO

Osmaniye'de fırtına serçe yavrularını telef etti

Osmaniye'de fırtına serçe yavrularını telef etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk'e hakaret eden provokatör gözaltına alındı

Atatürk'e hakaret eden provokatör gözaltına alındı

579
Quaresma Çin'e transfer oluyor

Quaresma Çin'e transfer oluyor

51
5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

5 bakanlık için yardımcı atamaları yapıldı

27
Kılıçdaroğlu kurultay sorularına sinirlendi

Kılıçdaroğlu kurultay sorularına sinirlendi

222
Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

Trump: Çin'e gümrük vergileri 500 milyar dolar olabilir

44
Adnan Oktar'ın ağabeyi, kardeşini savundu

Adnan Oktar'ın ağabeyi, kardeşini savundu

121
Cocu, Valbuena'yı istemedi

Cocu, Valbuena'yı istemedi

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM