taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.126
USD
3,7790
EURO
4,0558
ALTIN
147,54
PETR
54,7900

Osmaniye'de HDP eş başkanı tutuklandı

Osmaniye'de PKK'ya üye olan ve örgüt propagandası yapan HDP il eş başkanının da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı.

23.01.2017 - 16:22
  1. Haberler
  2. İç Haber

HDP

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 12 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP il eş başkanı Yüksel Tecik, merkez ilçe eş başkanı Celal Korkmaz'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

HDP il eş başkanı Yüksel Tecik ile merkez ilçe başkanı Celal Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

102
OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

56
Cerablus polisinden Erdoğan ve Türkiye sloganları

Cerablus polisinden Erdoğan ve Türkiye sloganları

123
Adil Gür'ün referandum tahmini

Adil Gür'ün referandum tahmini

281
Astana görüşmeleri başladı

Astana görüşmeleri başladı

53
Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı

Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı

418
El Bab operasyonunda son durum

El Bab operasyonunda son durum

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM