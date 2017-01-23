Osmaniye'de HDP eş başkanı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 12 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP il eş başkanı Yüksel Tecik, merkez ilçe eş başkanı Celal Korkmaz'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

HDP il eş başkanı Yüksel Tecik ile merkez ilçe başkanı Celal Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.