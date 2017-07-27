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Osmaniye'de kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Kadirli İlçesi'nde kafe işletmecisi Levent Sağmen, işyerindeki silahlı saldırıda hayatını kaybett, kafe çalışanı Serdar Över ise yaralandı.

27.07.2017 - 01:21
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Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Sumbas Yolu'nda meydana gelen olayda, Levent Sağmen'in(55) işlettiği kafeye gelen Mehmet Türköz(26), iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Sağmen'ın oturduğu masaya kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Sağmen ile çalışanı Serdar Över, kanlar içinde yere yığılırken, Türköz ise olay yerinden kaçtı.

Osmaniye'de kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Ağır yaralanan Sağmen ve Över, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen amubalansları ile hastaneye kaldırıldı. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenilen 4 çocuk babası Sağmen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden Över'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis zanlı Türköz'ü yakalamak için çalışma başlattı.

Osmaniye'de kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Osmaniye'de kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Osmaniye'de kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Osmaniye'de kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

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