Osmaniye'de kafeye silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Sumbas Yolu'nda meydana gelen olayda, Levent Sağmen'in(55) işlettiği kafeye gelen Mehmet Türköz(26), iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Sağmen'ın oturduğu masaya kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Sağmen ile çalışanı Serdar Över, kanlar içinde yere yığılırken, Türköz ise olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Sağmen ve Över, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen amubalansları ile hastaneye kaldırıldı. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenilen 4 çocuk babası Sağmen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi devam eden Över'in durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis zanlı Türköz'ü yakalamak için çalışma başlattı.













