Osmaniye'de kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

İstiklal Mahallesi'ndeki kahvehanenin işletmecisi Hasan K. ile iş yerine gelen 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan K'nin tabancayla ateş ettiği Yusuf Tuncel (40) olay yerinde, Ali Asiltürk (43) de kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayda yaralanan Nasif Güngör (40) ile Abdurrahman Asiltürk (39) ise 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hasan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Silahlı kavganın alacak verecek meselesinden çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.