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Osmaniye'de merdivenlere piyano tuşu yerleştirildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sanata olan ilgiyi artırmak için merdivenlerin basamakları piyano tuşu gibi dizayn edildi.

17.05.2017 - 18:38
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Dr. Hüseyin Kabasakal parkı içine yaptırılan piyano merdivene yoğun ilgi gösteriliyor. Piyano tuşları biçiminde dizayn edilen ve her basamağa basılınca ayrı bir müzik ya da nota çalan merdivenleri gençler sıklıkla kullanıyor.

Osmaniye'de merdivenlere piyano tuşu yerleştirildi

NOTALI MERDİVENLER İLGİ GÖRDÜ

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, piyano merdiveni insanların müziğe ve sanata olan ilgisini artırmak için yaptırdıklarını söyledi.

Osmaniye'de yapılan piyano merdivenler ilgi görüyor VİDEO

PİYANO MELODİSİ EŞLİĞİNDE YÜRÜYÜŞ

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce 14 basamak üzerine kurulan sensörler yardımıyla farklı piyano melodisi çıkaran merdivenlerin ilgi gördüğünü ifade eden Tarhan, şu değerlendirmede bulundu: "Sokak sağlığı projemiz kapsamında piyano merdiven yaptık. Özellikle okullar bölgesi olduğu için öğrencilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Amacı da insanları yürümeye teşvik etmek, müzikle hayata ritm katmaktır. İnsanları merdiven inip çıkmaya özendirmek, müzik ve sanata olan ilgiyi artırmak için Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yaptırılan piyano merdivenler Kadirlimize hayırlı olsun."

Osmaniye'de merdivenlere piyano tuşu yerleştirildi

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