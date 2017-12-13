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Osmaniye’de PKK’ya ait erzak deposu ele geçirildi

Osmaniye’de, Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK’ya ait erzak deposu ele geçirilirken soruşturma sürüyor.

İHA | 13.12.2017 - 12:35..
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK’nın kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü 80 litrelik bidon ele geçirildi. Bidon içerisinde 5 kilogram çay, bir çift eldiven, kıyafet ile not defteri olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşam malzemeleri olay yerinde imha edilirken, not defteri ise incelenmek üzere el konuldu. Toprağa gömülü kova içerisinde ele geçirilen yaşam malzemesi olay yerinde imha edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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