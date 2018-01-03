Osmaniye'de sahipsiz yavru köpeklere yuva oldular

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan 8 köpek yavrusuna yaklaşık bir aydır Dörtgöz çifti bakıyor. Mahallelinin sevgilisi haline gelen yavru köpeklerin annesinin nerede olduğu bilinmiyor. 3 aylık evli Mustafa ve Meryem Dörtgöz çifti, yavru köpekleri balkonlarının altında buldu.

GECELERİ KONTROL EDİYORLAR

Sesin geldiği yere gittiklerinde anneleri yanlarında olmayan 8 yavru köpekle karşılaşan çift, uzun süre beklemelerine rağmen anneleri gelmeyince yavrulara sahip çıkmaya karar verdi.

Köpeklerin bulunduğu yere kulübe yapan Dörtgöz çifti, yavruları her gün sütle besliyor, geceleri de üşüyüp üşümediklerini kontrol ediyor.