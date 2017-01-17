Osmaniye'de şehit polis toprağa verildi

Patrick Kluivert'ın, Ajax'ta oynayan 17 yaşındaki oğlu Justin Kluivert, ortaya koyduğu futbolla izleyenleri mest etti.

Patrick Kluivert'ın oğlu şov yaptı - İZLE

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor.

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Demirtaş ve Yüksekdağ için istenen ceza belli oldu

Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile ilgili iddianame hazırlandı.