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Osmaniye'de şehit polis toprağa verildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit olan Polis Mahmut Ava, son yolculuğuna uğurlandı.

17.01.2017 - 16:24
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Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının patlamasıyla Mahmut Ava şehit düşmüştü.

Osmaniye'de şehit polis toprağa verildi

DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit olan polis memurları Mahmut Ava, Şenali Ocak, Ali Sevim ve Kadir Miraç Özcan için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendikten sonra memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Doğum gününde toprağa verilen şehit polisin ablası gözyaşlarına boğuldu.

Osmaniye'de şehit polis toprağa verildi

Osmaniye'de şehit polis toprağa verildi

Osmaniye'de şehit polis toprağa verildi

Osmaniye'de şehit polis toprağa verildi

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