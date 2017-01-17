Osmaniye'de şehit polis toprağa verildi

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki hafriyat alanı yakınında bulunan mezarlık duvarının altına PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının patlamasıyla Mahmut Ava şehit düşmüştü.
DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Şehit olan polis memurları Mahmut Ava, Şenali Ocak, Ali Sevim ve Kadir Miraç Özcan için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendikten sonra memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
Doğum gününde toprağa verilen şehit polisin ablası gözyaşlarına boğuldu.