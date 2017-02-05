Osmaniye'de uyuşturucu tacirlerine darbe

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri çıkışında oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine Diyarbakır’dan batı illerine giden 31 YJ 296 plakalı tırı durdurdu.
202 KİLO UYUŞTURUCU
Detaylı arama için Müdürlük bahçesine götürülen tırda, narkotik köpeği "crayz"nin de kullanıldığı aramada, boş dorsede bulunan brandanın altında poşetlere konulmuş 202 kilogram kubar esrar bulundu.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan sürücü Latif A. (52), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.