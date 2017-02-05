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Osmaniye'de uyuşturucu tacirlerine darbe

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 202 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

05.02.2017 - 10:40
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri çıkışında oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine Diyarbakır’dan batı illerine giden 31 YJ 296 plakalı tırı durdurdu.

202 KİLO UYUŞTURUCU

Detaylı arama için Müdürlük bahçesine götürülen tırda, narkotik köpeği "crayz"nin de kullanıldığı aramada, boş dorsede bulunan brandanın altında poşetlere konulmuş 202 kilogram kubar esrar bulundu.

Osmaniye'de uyuşturucu tacirlerine darbe

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan sürücü Latif A. (52), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu tacirlerine darbe

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