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Osmaniye'de yayla hazırlığı: Koyunlar kırkılıyor

Osmaniye'de havaların ısınmasıyla yayla hazırlığına başlayan küçükbaş hayvan sahipleri koyunlarını kırkıyor.

27.04.2017 - 11:21
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Osmaniye'nin kırsal alanlarında koyun ve belli yaşa gelmiş kuzularının yünlerini makas ya da elektrikli aletlere kırkan hayvan sahipleri, renkli görüntüler oluşturdu.

Küçükbaş hayvan sahibi Ali Kara, AA muhabirine, bahar aylarının gelmesiyle havaların ısındığını, besicilerin de koyunlarını kırkmaya başladıklarını söyledi.

YÜNLERDEN YORGAN YASTIK YAPIYORLAR

Her yıl nisan ayı sonlarında kırkma işlemlerini yaptıklarını belirten Kara, "Kırktığımız yünlerden kadınlarımız iyisini alır, kötüsünü atar. İyi yünleri önce yıkar, sonra kuruturlar. Kuruyan yünleri pamuk gibi olana kadar ayıklarlar. Daha sonra da bununla yorgan yastık yapılır." ifadesini kullandı.

Osmaniye'de yayla hazırlığı: Koyunlar kırkılıyor

Mehmet Korkmaz da havaların ısınmaya başlamasıyla yaylaya hazırlıklarını bildirdi.

"RAHAT EDEN HAYVANIN ETİ DE SÜTÜ DE GÜZEL OLUR"

Yaylada hayvanların rahat etmesi için kırkma işlemi yaptıklarına değinen Korkmaz, "Bu sayede yaylaya çıkan hayvan, sıcak ve güneşten daha az etkilenir. Rahat eden hayvanın eti de sütü de güzel olur." dedi.

Osmaniye'de yayla hazırlığı: Koyunlar kırkılıyor

Korkmaz, koyunların kırkma işlemi sayesinde üzerlerindeki parazitlerden de kurtulduğunu ve daha sağlıklı olduklarını kaydetti.

Osmaniye'de yayla hazırlığı: Koyunlar kırkılıyor

Osmaniye'de yayla hazırlığı: Koyunlar kırkılıyor

Osmaniye'de yayla hazırlığı: Koyunlar kırkılıyor

Osmaniye'de yayla hazırlığı: Koyunlar kırkılıyor

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