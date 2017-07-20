Osmaniye'de yük trenine terör saldırısı

Taşoluk köyü yakınlarındaki demir yolu hattında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Hatay'ın İskenderun ilçesinden Gaziantep yönüne giden yük treninin geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

ONARIMIN ARDINDAN ULAŞIMA AÇILACAK

Patlamanın etkisiyle rayların yanı sıra trenin son vagonunda hafif hasar oluştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile raylarda onarım için ekip yönlendirildi.

Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Demir yolunun rayların onarılmasının ardından ulaşıma açılacağı bildirildi.