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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Lice'de, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Zinnur Ezim'in Osmaniye'deki baba evine ateş düştü.

19.03.2017 - 21:55
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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki şehidin baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Mehmet ve anne Hatice Ezim'e verdi. Oğlullarının şehit düştüğünü öğrendikten sonra üzüntüden fenalık geçiren Ezim çiftine, askeri heyetle gelen sağlık görevlileri müdahale etti.

5 KARDEŞİN EN KÜÇÜĞÜYDÜ

Bir yıl önce göreve başladığı ve 5 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen Zinnur Ezim'in şehit olduğunu duyan yakınları taziye için baba evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, Osmaniye Belediyesi de taziye çadırı kurdu.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Bekar olduğu öğrenilen şehit Zinnur Ezim'in, yarın düzenlenecek olan törenin ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

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