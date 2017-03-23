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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın saldırısını sonucu şehit olan Onur Deniz'in acı haberi, Osmaniye'deki baba evini yasa boğdu.

23.03.2017 - 10:51
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Bekar olan sözleşmeli er Onur Deniz'in şehit haberini askeri personel sağlık görevlileri ile sabah saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki baba evine ulaştırdı.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

ŞEHİT HABERİ EVİ YASA BOĞDU

Acı haberle anne Hatice Dudu Deniz sinir krizi geçirirken, İzmir'de olan şoför baba Mustafa Deniz'e de haber telefonla verildi. 3 çocuk babası Mustafa Deniz'in Osmaniye'ye gelmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Ailenin Kahramanmaraşlı olması nedeniyle şehidin cenazesinin Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

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