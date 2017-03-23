Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

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Balkanlar'ın en büyük camisi

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1 Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'da konuşuyor.

2 Çocuklarda en sık görülen hastalık: Soğuk algınlığı Prof. Dr. Emin Ünüvar, çocuklarda en sık görülen soğuk algınlığı hastalığı hakkında merak edilen soruları cevapladı.

3 Erdoğan CNN Türk - Kanal D ortak yayınına çıkıyor 15 Temmuz gecesi Facetime bağlantısıyla Erdoğan'la bağlantı kuran Hande Fırat, Erdoğan röportajında katılamayacak.

4 TRT, Euronews ile yollarını ayırdı TRT, 8 yıldır en büyük ortaklarından olduğu Türkçe dahil 10 dilde yayın yapan Euronews'ten Bakanlar Kurulu kararı ile ayrıldı.

5 Eğlenceli iç mekan tasarımı Tayvan’ın ikinci büyük şehri olan Kaohsiung’da yükselen konutlardan en renklisi tasarlandı...

6 Mehmetçik'in bulduğu "Barış"a büyük ilgi Bab bölgesinde Türk askeri tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirilen Barış adlı kediyi, dört bir yandan binlerce kişi sahiplenmek istiyor