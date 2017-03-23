Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Bekar olan sözleşmeli er Onur Deniz'in şehit haberini askeri personel sağlık görevlileri ile sabah saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki baba evine ulaştırdı.
ŞEHİT HABERİ EVİ YASA BOĞDU
Acı haberle anne Hatice Dudu Deniz sinir krizi geçirirken, İzmir'de olan şoför baba Mustafa Deniz'e de haber telefonla verildi. 3 çocuk babası Mustafa Deniz'in Osmaniye'ye gelmek üzere yola çıktığı bildirildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEK
Ailenin Kahramanmaraşlı olması nedeniyle şehidin cenazesinin Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde toprağa verileceği belirtildi.