Osmanlı çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine yardım yapıyordu

Osmanlı padişahlarının halkın ihtiyaçları ve talepleri konusunda son derece duyarlı olduklarını söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl, "Osmanlı tam anlamıyla bir sosyal devletti. Bu durumu Osmanlı arşivlerinde yaptığımız incelemelerde çok net görebiliyoruz. Osmanlının ikiz, üçüz, dördüz çocuğu doğan ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı yardımlar bunun en bariz örneğidir. Tev'em maaşı olarak bilinen bu yardımlar ikiz, üçüz ya da dördüz çocukları doğan, çocuklarına bakmakta zorlanan muhtaç ailelere yapılıyordu ve günün şartlarına göre belirlenen oranlarda aylık olarak akçe veya kuruş hesabına göre ödeniyordu. Tev'em maaşı almanın yegâne şartı ihtiyaç sahibi olmaktı. Ailelerin yardım talepleri üzerine durumları yetkililerce değerlendiriliyor, doğruluğu tespit ediliyor ve belirli oranlarda hem çocuklara hem de annesine verilmek üzere maaş bağlanıyordu." dedi.

"AYRIM YAPILMAMIŞTIR"

Hangi bölgeden, hangi dinden, hangi milletten, hangi mezhepten olursa olsun Osmanlı tebaası olan tüm muhtaç ikiz, üçüz, dördüz sahibi anne ve çocuklara tev’em maaşı bağlandığına dikkat çeken Rektör Erdöl, "Osmanlı Devleti tüm farklılıklara rağmen adaleti yönetiminin temel esası yapmıştı. Tebaa arasında Tev’em maaşı ve diğer sosyal yardımlar konusunda dil, din, kültür, mezhep ve değerleri ne olursa olsun kesinlikle ayrım yapmamıştır. Paylaştığımız belgelerde bu durum çok barizdir. Esasında onca farklılıklara rağmen koca imparatorluğu 600 yıl ayakta tutan olgu da bu adalet ve adil paylaşım anlayışı idi." ifadelerini kullandı.

BELGELER DE YAYINLANDI

Elde edilen belgelerin ilkinde; Sürmene kazasının Ağnas köyünde fakir ahaliden Tenas oğlu Hasan'ın ikiz doğan çocuklarına Belediye gelirlerinden aylık 15'er kuruş tahsisi bulunuyor.

İHTİYAÇ SAHİBİNE 15'ER KURUŞ VERİLMİŞ

Belgelenmiş ikinci dosyada; Sürmene kazasının Birgi köyünde ihtiyaç sahiplerinden Ahmed oğlu Mustafa'nın ikiz doğan çocuklarına Belediye gelirlerinden aylık 15'er kuruş tahsisi yapıldığı görülüyor.

MAAŞ KOŞULLARI NOT ALINDI

Üçüncü belgede; Trablusgarp'ta ebeveynleri ihtiyaç sahiplerinden olan ikiz çocuklara tahsis edilecek maaşların çocukların onar yaşına kadar ödenmesi, birinin üç yaşına varmadan vefatı halinde hayatta kalan diğer kardeşine maaşının üç yaşına kadar bağlanıp ondan sonra kesilmesi ve maaş tahsis edilmeden ölen ikizlerden birinin maaşının hayatta kalan diğer kardeşine bağlanamayacağı gösteriliyor.