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Osmanlı giysileri Antika Festivali’nde görücüye çıktı

Beyoğlu’nda bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Antika Festivali’nde binlerce çeşit ürün meraklıların beğenisine sunuldu.

İHA | 29.08.2018 - 15:09..
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Dünyanın dört bir yanından getirilen birbirinden değerli antika eşyalar görücüye çıktı. Beyoğlu'nun kültür sanat hayatına antikanın kokusunu ve renklerini katan 'Beyoğlu Antika Festivali' Taksim Meydanı’nda kurulan etkinlik alanında başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin startı, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen klasik otomobil korteji ile verild.

YÜZLERCE YILLIK ANTİKALAR BU FESTİVALDE

Antikanın kokusunu Beyoğlu’nda tutkunlarıyla buluşturan festivalde yüzlerce yıllık Osmanlı elbiseleri büyük ilgi gördü. Hala çalışır durumda olan ve açık denizlerde kullanılan gemi pusulası ise 1800‘lü yılların izini taşıyor. Her yaştan vatandaşa hitap eden ürünlerin yer aldığı festivale vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi.

Osmanlı giysileri Antika Festivali’nde görücüye çıktı

EL YAPIMI EŞYALAR

Stantta bulunan ürünler için dünyanın dört bir yanına gittiğini belirten ve standındaki fincan takımlarıyla dikkat çeken Hayri Güner, "Standımızda 1920’ler ve 1900’lü, 1800’lü ürünler mevcut. Standımız porselen ağırlıklı. 1920’den bir İngiliz vitrinimiz var. İçinde de çok güzel fincanlarımız var. Vitrinimizin fiyatı 5 bin 500 TL. Fincan takımlarımız 900 TL. Fincanlarımızın adet fiyatları 80 liradan 300 liraya kadar gidiyor. Tamamen el yapımı ve değerli eşyalar" diye konuştu.

Osmanlı giysileri Antika Festivali’nde görücüye çıktı


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