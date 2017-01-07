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Osmanlı hanedan reisi Osmanoğlu vefat etti

Sultan Abdülmecid'in üçüncü kuşak torunu Osman Bayezid Osmanoğlu, New York'ta hayatını kaybetti.

Ajanslar | 07.01.2017 - 06:03
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Osmanlı hanedan reisi Osmanoğlu vefat etti

Osmanlı Devleti'nin 31'inci padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın üçüncü kuşak torunu ve hanedanın 44'üncü reisi Osman Bayezid Osmanoğlu, ABD'nin New York kentinde 93 yaşında vefat etti.

Bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Osmanoğlu'nun cenazesi, 9 Ocak'ta New York'taki Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Long Island'daki aile mezarlığına defnedilecek.

HANEDANIN EN YAŞLI ÜYESİYDİ

Hanedanın en yaşlı üyesi olan Osmanoğlu'nun cenaze işlemleriyle Türkiye'nin New York Başkonsosluğu ilgileniyor.

Osman Bayezid Osmanoğlu, Osmanlı hanedanının sürgün sırasında yurt dışında doğan ilk çocuğu olarak 1924 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Daha sonra annesi ve ağabeyiyle New York'a göç eden Osmanoğlu, ABD'de 45 yıl kütüphanelerde 15 dilde kitap çevirisi yaparak geçimini sağladıktan sonra 1997'de emekliye ayrıldı.

TÜRKİYE'YE 1985'TE GELMİŞTİ

Hanedanın erkek üyelerine ülkeye dönüş yasağı 1974'te kalkmasına rağmen Türkiye'yi ilk kez annesinin ısrarıyla 1985'te ziyaret eden Osmanoğlu, sonrasında her yıl düzenli olarak Türkiye'ye geldiğini ancak yerleşmeyi hiç düşünmediğini ifade etmişti. Osmanoğlu, 2009 yılının eylül ayında İstanbul'da vefat eden Osman Ertuğrul Efendi'nin yerine hanedan reisi olmuştu.

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