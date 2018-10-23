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Osmanlı hanedanı üyeleri Darülaceze'yi ziyaret etti

Osmanlı hanedanı üyeleri, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılı nedeniyle Abdülhamid Dönemi Uluslararası Kongresi'nde bir araya gelen hanedan üyeleri, kuruma ziyarette bulundu.

AA | 23.10.2018 - 01:19..
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Kurum sakinleriyle sohbet eden hanedan üyeleri, daha sonra kültür merkezinde gerçekleştirilen sinevizyon gösteriminde Darülaceze'yi ve kurumun projelerini izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, 4 kıtada 20 ülkede yaşayan hanedan mensuplarını, dedelerinin kurmuş olduğu Darülaceze'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

OSMANLI HANEDAN VAKFI KURULAACK

Osmanlı ailesi adına söz alan Şehzade Orhan Osmanoğlu ise çok yakında Osmanlı Hanedan Vakfı'nı kurmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kuracağımız bu vakıf Darülaceze'de olduğu gibi hizmete yönelik bir vakıf olacak. Dedemizin yolunda yetime, yoksula, dul ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan bir vakıf olacak. Bu vakıf, hanedan üyelerine hizmet etmeyecek. Şimdiden bunun müjdesini de buradan vermiş olayım."

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