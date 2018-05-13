Osmanlı için yaşamış bir Sudanlı: Zenci Musa

Aybüke SENGİR / [email protected]

Zenci Musa, doğduğunda Sudan’daki hiçbir çocuğa benzemiyordu. İri cüssesi ve siyah teni, bu yüzden ona Sudanlı Zenci Musa diyorlardı. Onun yetiştiği dönem de Osmanlı’nın ölüm kalım mücadelesi verdiği zamanlardı. Osmanlı nerede savaşıyorsa Zenci Musa da oradaydı.

HAYATI BAŞTAN AŞAĞI FEDAKARLIK

Sudan’dan çıkıp gelmiş bu adam Kuşçubaşı Eşref Efendi’nin adamıydı. Bu vatan uğruna yaşamış ve hayatı boyunca Trablusgarptan Balkan Savaşları’na, Çanakkale Savaşı’ndan İstiklal Harbi’ne, cepheden cepheye koşturmuş, milli mücadelemizde büyük bir kahramandı. Hatta 1. Dünya Savaşı’ndaki tüm olumsuz koşullara rağmen 300 bin altını Yemen’e kaçırmayı başarmış, İngiliz işgal kuvvetleri komutanı general Harrington'a ders niteliğinde bir cevap ta vermişti.

300 BİN ALTINI İNGİLİZLERDEN KAÇIRDI

Zenci Musa, Eşref Bey komutasında gizli bir göreve hazırlandı. Yemen'deki 7. Orduya altın götürmek kalkıp Arabistan'a gitti. İki ayrı heyetle giden grubun Eşref Bey kolu, Hayber'de 25,000 kişilik bir İngiliz kuvveti tarafından kıstırıldı. Eşref Bey yaralı olarak İngilizlerin eline düşerken, Zenci Musa ekibiyle o kargaşada 300,000 Osmanlı altınını kaçırmayı başardı. 300,000 altını Yemen'de Teyfik Paşa'ya teslim eden Zenci Musa, 4 yıl boyunca cepheden cepheye koştuğu Eşref Bey'le görüşemedi.

‘’BEN BU YOKSUL MİLLETTEN EMEKLİ MAAŞI ALAMAM’’

Zenci Musa İstiklal Mücadelesi’ne destek vermek için İstanbul’a geldi. Parası pulu, kalacak yeri dahi yoktu. Devlet erkânlarından emeklilik teklifi bile aldı. Ama o “ben bu yoksul, garip milletten emekli maaşı alamam” diyerek bunu da reddetti. Şimdi herkesin gözü makamda mevkide. Acaba bir koltuk kapabilir miyim hesabında insanlar.

MÜSLÜMAN ŞAMARI

İngiliz komutan General Harrington bir gün gümrükte gezerken ona Zenci Musa’yı gösterdiler. Gösterirken de ‘’hani 300 bin altın kaçıran vardı ya’’ diyerek. Komutan yanına giderek, “bizimle çalışırsan seni altına boğarım’’ diye bir teklif yaptı Musa’ya. Musa’nın cevabı da tam bir tokat; “Her teklif herkese yapılmaz. Bu teklif beni rencide eder. Benim devletim Osmanlıdır. Bayrağım ay yıldızlı bayraktır. Komutanım Eşref Bey’dir. Bu iş bitmedi. Sizinle mücadelemiz devam edecek.” Tarihi bir cevap vererek akıllardan çıkarılayamacak bir cevap verdi Zenci Musa. İngiliz küstahlığına karşı tam bir Müslüman şamarı...

MEHMET AKİF ERSOY’DAN MUSA’YA ŞİİR

Mehmet Akif Ersoy bir şiirinde Sudanlı Zenci Musa’yı anlatıyor, nasıl biri olduğunu Akif’in dizeleriyle daha iyi anlayacaksınız;

“Eşref Bey'in emir eri Zenci Musa

İsa Peygambere omuzlarını ödünç verir

Ve Peygamber bu sayede göğe tırmanabilir”