Osmanlı ilk fetihte 260 metre menzilli ok kullanmış

Bilimkurgu romanlarının renkli yazarı Arthur Charles Clarke'i sevgi ve saygı ile anıyoruz.

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Beşiktaş kasasını doldurdu puanları kaybetti

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde namağlup olarak son 16 turuna kalan Beşiktaş, kasasına 50 milyon euro(230 milyon TL)koydu. Ancak siyah-beyazlılar Avrupa öncesi ve sonrası ligde toplam 21 puan kaybetti.