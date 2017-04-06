Osmanlı İmparatorluğu İttihat ve Terakki

Ensonhaber - KİTAP / Ergül Tosun Tarihi sevdiren kişi olarak bilinen tarihçi İlber Ortaylı ve Erol Şadi Erdinç, ‘İttihat ve Terakki Osmanlı İmparatorluğu’nda Gizli Örgütlenmeler ve Darbeler’ kitabını İttihat Terakki gibi Türk siyasi tarihine damga vuran bu örgütü daha iyi tanımak için okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum.

İlber Ortaylı’nın çalışmalarını çok yakından takip eden sıkı bir okuyucusuyum. Yeni çıkarttığı kitaplarını hemen temin eder, yeni bir şeyler öğrenmek için sayfalarının arasına kendimi bırakırım. Ortaylı’nın kitaplarını okuduğumda kendimi adeta bir tarih yolculuğunda hissediyorum.

ORTAK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Yine böyle bir yolculuğa ihtiyaç duyduğumda İlber Ortaylı ve Erol Şadi Erdinç’in ortak çalışması olan İttihat ve Terakki’yi anlatan önemli çalışması yardımıma koştu. Sürekli ziyaret ettiğim kitapevine giderek hemen aldım.

Koltuğuma yaslandım ve başladım keyifle sayfalarını karıştırmaya, yutarcasına bir solukta okudum. Bilen bilir, İlber Ortaylı’yı okurken sanki akıcı bir roman ya da hikâye okursunuz. Ortaylı’nın; okura keyif veren, sıkmayan lezzetli üslubundan kaynaklanıyor. Kitap, soru - cevap şeklinde yazılmış bu da okuyucunun olayları daha iyi kavramasına yardımcı oluyor.

ELİNİZİN ALTINDA HER ZAMAN BULUNSUN

Bu kitapla birlikte kütüphaneme yeni bir İlber Ortaylı kitabını kazandırdım. Siz kitapseverlere de Ortaylı ve Erdinç’in kitabını kitaplığınızda, çalışma masanızda bulundurmanızı ve her zaman başvurulması gereken bir kaynak olarak başucunuzda bulunsun. Tarih severler için 288 sayfadan oluşan bu kitabı seveceğinizi umuyorum.

İTTİHAT TERAKKİ'Yİ DOĞURAN GELİŞMELER

‘Birleşme ve İlerleme’ (yükselme) anlamına gelen İttihat ve Terakki, Osmanlı İmparatorluğunun içinde bulunduğu siyasi kriz ve çalkantılar, Balkan savaşlarında ordunun siyasete karışarak söz sahibi olmak istemesi sonucu Osmanlı devleti bu savaşta yenildi ve önemli toprak kaybına uğradı.

1876 yılında ilan edilen Kânûn-ı Esâsi, (Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasası) 1877 - 78 Osmanlı Rus savaşında Padişah Abdülhamit tarafından askıya alındı. Yeşilköy’e kadar gelen Rus ordusu karşısında fazla varlık gösteremeyen Osmanlı İmparatorluğu savaşta yenilen taraf oldu.

ABDÜLHAMİD'İN 33 YIL SÜREN İSTİBDAT DÖNEMİ

Padişah Abdülhamid’in Osmanlı – Rus savaşını bahane ederek meclisi süresiz fesh etti. Özellikle basına uyguladığı sansür dönemin aydınları tarafından çok eleştirildi. Kendisine muhalif gördüğü gazetecileri ve yazarları sürgüne yolladı. Böylece 33 yıl ülkeyi baskı altında yöneterek iktidarını sürdürdü. Uzun süren bu saltanat bir darbeyle son bulacak ve kendisi sürgüne yollanacaktı daha sonra.

BAB-I ALİ BASKINI

İşte bu ahval ve şerait içerisinde İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimleri Enver, Talat ve Cemal Paşa komutasında, tarihe Bab-ı Ali Baskını olarak geçen kanlı bir darbeyle hükümeti devirerek ülke yönetimine bütünüyle el koydular.

Ülkenin her geçen gün daha da kötüye gitmesi, yaşanan toprak kayıpları, Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması ve diğer azınlıkların da buna benzer girişimlerde bulunması İttihat ve Terakki’yi doğurmuş ve darbe yapacak güce zamanla ulaşacaktı.

Kitapta aynı zamanda 31 Mart Vakası, Genç Osmanlılar, Jön Türkler, Asker ve Sivil İlişkileri, Suikastlar, Gizli örgütlenmeler ve dönemin konjonktürel siyaseti hakkında farklı bakış açıları kazanabilirsiniz. Çünkü tarihi doğru ve tarafsız kaynaklardan okumak her zaman doğru olandır.

Yeni bir kitap tanıtımında buluşmak üzere…

Kitapsız kalmayın...