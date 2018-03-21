taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.076
USD
3,9268
EURO
4,8213
ALTIN
166,16
PETR
67,5500

Osmanlı İmparatorluğu ve kültürel hayat

Osmanlı Devleti'nin, birden fazla milleti bünyesinde barındırdığını düşündüğümüzde kültürel zenginlik açısından önem arz etmektedir.

Özel Haber | 21.03.2018 - 10:31..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Osmanlı İmparatorluğu ve kültürel hayat

Osmanlı İmparatorluğu üç kıtaya hükmederek 600 sene hayat sürdü. Orta Asya’dan gelen Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeleriyle başlayan ve ilk başlarda beylik olan, daha sonra koca bir imparatorluğa ulaşan Osmanlı Devleti’nde kültürel hayat nasıldı?

İmparatorluk birden fazla milleti çatısı altında barındırıyordu. Bu milletler özgür biçimde yaşıyor, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmıyorlardı. Bu sayede Osmanlı varlığını uzun yıllara dayandırdı.

Osmanlı İmparatorluğu ve kültürel hayat

Osmanlı toplumunda iki türlü hareketlilik vardı.

YATAY VE DİKEY HAREKETLİLİK

Bunlardan biri yatay hareketlilikti. Ülke coğrafyası üzerinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göç erek yerleşme olayına yatay hareketlilik denirdi.

Toplumdaki bu hareketi devlet tamamen başıboş bırakmamış, yasalarla belirli kurallara bağlamıştı.

Diğer sosyal harekete ise dikey hareketlilik idi. Bu da bir toplumda sınıflar arası geçiş anlamına gelir. Osmanlı toplumu çeşitli sınıflardan oluşmakla birlikte bunlar Avrupa'daki halk sınıfları gibi aşılamaz sınırlarla ayrılmıyordu.

Osmanlı toplumunda her sınıf için birinden diğerine geçmek mümkündü. Bu da yetenek, beceri ve çalışma ile olabiliyordu.

Osmanlı İmparatorluğu ve kültürel hayat

Osmanlı mutfağı meşhurdur. Aşçıbaşıların ellerinden çıkan nefis yemekler padişahların sofrasına sunuluyordu.

Keyif veren içeceklerin alanının dar olduğunu belirtmek lazım. Zira, IV. Murad alkol ve tütünü yasaklamış, bu da toplumda homurdanmalara neden olmuştu.

Osmanlı İmparatorluğu ve kültürel hayat

Yasağa rağmen gizli gizli tütününü tellendirenlerin olduğu gibi, akşamları kafayı çekenler de vardı. Çarşıda, pazarda sosyal hareketlilik yoğundu. İnsanlar buralarda hem birbirleriyle sohbet etme imkânı buluyorlardı hem de alışveriş yapıyorlardı.

Osmanlı İmparatorluğu ve kültürel hayat

ESNAF VE SANATKAR TEŞKİLATI OLAN AHİLİK

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oldukça önemli rol oynamış olan ahiler, özellikle zanaat hayatını organize etmişlerdi. Ahilik, Osmanlılardan önce kurulmuş bir esnaf ve sanatkâr teşkilâtı idi.

Belirli kurallara göre çok düzenli bir çalışma gösteren ahilik dürüstlük, çalışma ve yardım esası üzerinde kurulmuştu.

Osmanlı İmparatorluğu ve kültürel hayat

Osmanlı Devleti'nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren tarihe Lale Devri olarak geçen dönemde sarayda zevk ve sefanın hüküm sürdüğü çalkantılı yıllardır.

KÜLTÜR VE SANATTA GELİŞMELER

Osmanlı’da kültür ve sanat alanında iyileştirici hamleler bu dönemde hissedilir seviyedeydi.

Sultan Ahmet ve Damat İbrahim Paşa ile uyumlu çalışarak, Topkapı Sarayı ile Yeni Cami’de birer kütüphane, Ayasofya'da Bâb-ı Hümayunun karşısında Türk sanat şaheserlerinden sayılan Sultan Üçüncü Ahmet Çeşmesi ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla da Deryayı Sim adlı bir su bendi inşa ettirmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu ve kültürel hayat

Osmanlı’ya ilk matbaa Macarlı İbrahim Müteferrika zamanında getirildi. Osmanlı Devleti’nin yüzünü Batıya çeviren ise 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı olmuştur.

Edebiyat ve sanatta eserler verilmeye başlandı. Sosyal hayatı düzenleyen kanunlar çerçevesinde yeni bir yaşam inşa edildi.

Ergül Tosun

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dünya Bir Kukla Sahnesi sergisi açıldı
Yönetmen, oyun yazarı ve kukla sanatçısı Reha Bilgen'in hazırladığı 'Dünya Bir Kukla Sahnesi' adlı sergi, Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
Şehir Tiyatrolarında bu hafta hangi oyunlar var
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mart ayının 3. haftasında 17 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Tiyatro bileti için gece yarısı kuyruğa girdiler
Adana'da, 20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ndeki oyunları izlemek isteyenler, bilet bulabilmek için gece yarısı kuyruğa girdi.
Notre Dame de Paris Müzikali İstanbul’da
Victor Hugo’nun unutulmaz aşk hikayesi “Notre Dame’ın Kamburu”ndan uyarlanan Notre Dame de Paris müzikali İstanbullu sanatseverlerle buluştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü

74
Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

96
ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

ABD ve Suudi Arabistan İran'a karşı anlaştı

89
Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

Kayıp Malezya uçağının bulunduğu iddia edildi

27
Deniz Bölükbaşı vefat etti

Deniz Bölükbaşı vefat etti

39
Suriye'de 713 aileye yardım yapıldı

Suriye'de 713 aileye yardım yapıldı

11
Korgeneral Temel'e sevgi gösterisi

Korgeneral Temel'e sevgi gösterisi

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM