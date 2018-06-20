Osmanlı kıyafetleri Avrupa’yı özendirirdi

Aybüke SENGİR / [email protected]

Osmanlı'da altın tellerle işlenen kumaşlar, mücevher ve değerli madenlerle birlikte hazinede saklanırdı. Osmanlı İmparatorluğu dokumacılık, kumaş, desen ve dikişe çok önem verirdi. Bu dörtlü Osmanlı modasının olmazsa olmazıydı. Konakta yaşayan Avrupalı kadınlar kendilerine benzer kıyafetler diktiriyordu.

DEV BİR TEKSTİL FABRİKASI VARDI

Desenler, kumaşlar ve dikiş çok önemliydi sarayda. Sarayın atölyelerinde dokumalar yapılıyordu, ve her atölyede en az 60 kişi çalışıyordu. Saray bünyesinde çalışan ve hanedan mensupları için kıyafet deseni tasarlayan, kumaş dokuması yapan, dikiş yapan ekipler vardı. Osmanlı atölyelerin kuruluşlarına dair ilk belgeler 1515 yılına kadar dayanıyor. Her birimin görevleri en ince detayına kadar belirli.

ALTIN TELLERLE DOKUNAN KUMAŞLAR

Osmanlı saraylarında nakkaşhaneler vardı. Osmanlı nereyi fethederse oranın usta desencilerini, sanatçılarını da yanında başkente götürür ve bu ustalar nakkaşhanelerde bildikleri desenleri öğrencilerine öğretirdi. Nakkaşhanede çizilen desenler sultanın beğenisine sunulur, o da içlerinde en beğendiklerini farklı sanat dallarına dağıtırdı. Giyim de bir sanat Osmanlı'da... Kumaşlar altın tellerle dokunduğu için oldukça kıymetliydi ve hazinede muhafaza edilirdi.

İPEK KUMAŞLAR

Osmanlı’da ipek kumaşlar da önemli bir yere sahipti. Farklı türlerde ipek kumaşlar kullanılıyordu. Kemha denilen kumaşlar vardı, bu ağır ve tok bir kumaştı. Kadifeler de bulunuyordu. Zaten iki dokuma kumaş atölyesi vardı biri kemha, diğeri de kadife dokumacıların bulunduğu. Bir atölyede çalışan diğer atölyeye geçemiyordu. III. Ahmed döneminden (1703-1730) itibaren ise, içerisindeki altın ve gümüş oranı yüksek olan bu ağır, pahalı kumaşların yerine, kadife, atlas, tafta, gezi, canfes, sandal, geremsut, selimiye gibi daha sade kumaşlar kullanılmaya başladı.

EN ÇOK KULLANILAN RENK ERGUVAN KIRMIZISI

Hanedanın rengi erguvan kırmızıydı, yani parlak bir kırmızı. Kumaşta hayvansal bir boya kullanılıyor ve Hindistan’dan getirtiliyordu. Oldukça pahalıydı. Bal rengi ve fildişi renkleri çok kullanılıyordu. Lameler, pembeler... Mavi ve yeşil tercih edilmeyen renklerdi. Hanedan üyeleriyi kahverengi kullanmıyordu, erkekler de son derece canlı renkleri tercih ediyordu.

OSMANLI’YLA BÜTÜNLEŞMİŞ LALELER

Osmanlı’da kumaş üzerine işlenmiş en belirgin desenler; yuvarlaklar ve spirallerdi. İlerleyen yıllarda çiçek desenleri ağırlık kazanmaya başladı. El işlemeleriyle yapılan çiçek desenlerinin her bir motifinde ayrı bir sanat vardı. En çok kullanılan desen lale motifiydi. Lale, Osmanlı’yla bütünleşmişti. Çam kozalağı deseni, bahar dalları ve nar çiçekleri de kullanılıyordu.

AVRUPA’DA OSMANLI MODASI

Osmanlı, Avrupa’dan hazır dikilmiş kıyafet almazdı. İki taraf da birbirinden kumaş satın alıyordu, ancak Osmanlı hazır kıyafet almıyor, terzilik yine saray bünyesinde yapılıyordu. Tüm Avrupa’nın hayran kaldığı bir işçilik söz konusuydu.

18'inci yüzyılda Avrupa'dan gelen kadınlar, Osmanlı konaklarında hemcinslerinin kıyafetlerini inceliyordu. Beğendikleri giysilerden kendilerine benzer kıyafetler diktiriyorlardı.