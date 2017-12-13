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Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

Cansu Canan'ın sunduğu Öteki Gündem programının konuğu KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan, Osmanlı'nın Kudüs'ü nasıl kaybettiğini anlattı.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 02:25..
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Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

Habertürk'te yayınlanan Öteki Gündem programının konuğu Prof. Dr. Necmettin Alkan, Osmanlı'ya sığınan bir Yahudi ailenin Nili Örgütü'nün nasıl kurduğunu ve Kudüs'ün kaybedilmesindeki büyük rolünü aktardı.

Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

OSMANLI'YA SIĞINIP OSMANLI'NIN MEVZİLERİNİ İNGİLTEREYE ANLATTILAR

Prof. Dr. Necmettin Alkan, "Sarah Aaronsohn, (kız kardeş) Aaron Aaronsohn, (ağabey) ve Rivka Aaronsohn. Örgütü kuranlar bu 3 kardeşler. 1882'de Romanya'daki Yahudilere yapılan baskınlardan kaçıp Osmanlı'ya sığınıyorlar. Hatta Aaron Aaronsohn daha sonra Cemal Paşa'nın ordusunda yer alıyor. Bunlar Osmanlı'ya sığındıklarında ilk Filistin tarafına kaçıyor. Orada bir toprağı imar ediyorlar ve en değerli yerleri oluyor." şeklinde konuştu.

Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

NİLİ ÖRGÜTÜ İNGİLTERE İLE TEMASA GEÇİYOR"

Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya ile birlikte Dünya Savaşı'na girmesinin ardından Aaronsohn ailesinin gizlice Nili Örgütü'nü kurduğunu belirten Alkan, "Örgüt kurulduktan sonra İngiltere ile temasa geçiyor. Zaten en başından beri İsrail devletinin kurulmasını istiyorlar" dedi.

Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

2 GAZZE SAVAŞINDA YENİLMEYEN OSMANLI 3. SAVAŞTA BERTARAF OLDU

Osmanlı'nın İngilizler ile yaptığı iki Gazze savaşında da düşmanı püskürttüğünü belirten Alkan, "İngilizler 3. Gazze Savaşı'nda başka bir yol deniyorlar ve orduyu bertaraf ediyorlar. Gazze düşünce 2 gün sonra felan zaten Kudüs de düşüyor. Daha sonra hazırlanan raporlarda top atışlarını nasıl bu kadar nokta atışı yaptıkları ortaya çıkıyor. Mevzilerin yerini, topların yerini kısaca her şeyin yerini Aaron Aaronsohn İngilizlere anlatmış." ifadelerini kullandı.

Osmanlı'nın Kudüs'ü kaybetmesinde Nili örgütünün etkisi VİDEO

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