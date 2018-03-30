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Osmanlı pasaportu: Mürur Tezkeresi

Yurt dışına giderken yığınla evrak topladığınız pasaport ve vizeler bir zamanlar ülke içinde seyahat etmek ve İstanbul'a girebilmek için de isteniyordu.

Özel Haber | 30.03.2018 - 09:50..
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Osmanlı pasaportu: Mürur Tezkeresi

Selen KALDIRIM / [email protected]

Kolay mıydı öyle İstanbul’a gelmek…  Osmanlı zamanında marifetti hatta. Sultan 2. Mahmut döneminde Balkanlardan ve Anadolu'dan gelecek kişilerin önce pasaport alması gerekiyordu. Seyahat belgelerinin hazırlanması da basit iş değildi.

OSMANLI’DA PASAPORT DEVRİ

Mürur Tezkeresi, Osmanlı Devleti'nde ülke içinde seyahat etmek ve İstanbul'a gitmek için alınan izin ve geçiş belgesi; bir nevi iç pasaporttu. Bu uygulamanın amaçlarının başında nüfus artışına müdahale etmek, göçü engellemek ve devletin güvenliği geliyordu.

Osmanlı pasaportu: Mürur Tezkeresi

(Mürur Tezkeresi)

TEZKERENİN ÇIKIŞ NEDENİ ÜLKEYE SIZAN CASUSLARDI

Söylenenlere göre bu tezkirenin çıkış sebebi, Osmanlı topraklarında Müslüman kılığında gezen casuslardı. Yönetim bu tarz vakaların ardından bir güvenlik önlemi almış olmalı.

ALINMASININ BİRÇOK ŞARTI VARDI

Alındığından itibaren bir yıl için geçerli olan mürur tezkeresine kişinin tüm kimlik bilgileri, nereye ve niçin gittiği yazılırdı. İstanbul’a gelenlere iş buluncaya kadar, kentte hatırlı bir kişinin kendilerine kefil olması zorunluluğu da getirilmişti. Yani sizin vize konsolosluğunu ikna ettiğiniz gibi, mahalli yöneticileri ikna ediyorlardı.

GÖÇ SORUNU

Göç sorunu Osmanlı’nın birçok dönemine damga vurmuştur. Buna engel olmak isteyen merkezi yönetim de zaman zaman çok sert yaptırımlar  uygulamak zorunda kaldı.

Osmanlı pasaportu: Mürur Tezkeresi

ŞEHİRDEN ÇIKAN BİR DAHA ZOR DÖNÜYORDU

İzinsiz şekilde şehirden ayrılmak isteyenler daha sınır kapısında geri yollanıyordu. Sadece izinsiz olanlar değil, izin almış vatandaşlar da nasibini almıştı. Bir yolunu bulup başka bir şehre gidenlerin dönmeleri neredeyse imkânsızdı. Ancak padişah razı gelirse yurda geri dönebilirlerdi.

ATILAN HER ADIM İÇİN İZİN ALINIRDI

Bugün elini kolunu sallayan İstanbul’a düşüyor. Nüfus aldı başını gidiyor. Kim derdi bir zamanlar İstanbul’a gelmek bu kadar zahmetliydi… Öyleydi ama; şehrin içinde bile atılan her adım için izin alınırdı. Çantasını alan yola düşemezdi.

Osmanlı pasaportu: Mürur Tezkeresi

II. MEŞRUTİYET İLE KALDIRILDI

Tabii ne oldu; II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinden (1908) sonra kişisel özgürlüğe aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Daha sonra tekrar gündeme gelse de, kesin bir tasarı olmamakla birlikte günümüzde de hala tartışılan bir konu.

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