Osmanlı Sarayı'nda son cenaze ve son cülûs

Aybüke SENGİR / [email protected]

Aylık çıkan popüler #tarih dergisi, Temmuz sayısında Osmanlı Devleti’nin zirve noktasından bir tarihî tanıklığa yer vererek ilgi çekici bir konuya imza attı. 1918’in 3 Temmuz’unda hayata gözlerini yuman V. Mehmed Reşad’ın 4 Temmuz’daki cenazesi ve aynı gün onun yerine tahta geçen isim, kardeşi VI. Mehmed Vahdeddin’in cülusu…

SULTAN MEHMET REŞAT YERİNİ VAHDEDDİN'E VERİYOR

Sultan Mehmed Reşad 1918’in yaz aylarına denk gelen Ramazan ayının 15. günü geleneksel olarak icra edilen Topkapı Sarayı’nda Hırka-i Saadet dairesindeki merasime iştirak etmiş ve bu tören sırasında rahatsızlığı artmış olduğu için yere yığılmıştı. Böbrek yetmezliği çeken ve şeker hastalığı ilerleyen padişah, sarayda tedavi altına alındı. Tam dokuz gün hasta yattı ve 3 Temmuz 1918’de vefat etti.

SON CÜLÛS SON CENAZE

Topkapı Sarayı’nda ölüm ile yaşamın içiçe geçtiği bu tarihî anda Ruşen Eşref (Ünaydın) isimli genç bir gazeteci de vardı. Topkapı Sarayı’nda geleneksel olarak icra edilen “cenaze” ve “cülûs” merasimine katılan Ruşen Eşref, bu merasimlerin son kez yapıldığını bilmiyordu. “İki Saltanat Arasında” başlıklı bu yazısı sadece tarihî bir hadiseyi yansıtmakla kalmıyor, Türk gazetecilik literatüründe de bir ilk olma özelliği de taşıyor.

TEMMUZ SAYISI

Ruşen Eşref’in gazete yazısını bu ayki sayıda okuyabilirsiniz. Ayrıca tarihçi Emrah Safa Gürkan, Cervantes’in İstanbul’a gelip gelmediği ve Kılıç Ali Paşa Camii’de çalışıp çalışmadığı gibi konulara belgelerle ışık tutuyor. Yine araştırmacı Mustafa Onur Yurdal, Çanakkale Savaşı’nda gerek savaş literatürüne gerek askerlerin günlük hayatına girmiş sözcük ve deyişleri inceleyerek okurlara keyifli bir yazı hazırlamış.