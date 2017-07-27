Osmanlı, sel mağduru Almanya'ya para yardımında bulunmuş

Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan bir belge, Osmanlı'nın 1890 yılında Saale Nehri'nin taşmasından dolayı Turinc bölgesinde mağdur olan Alman halkına, yardım eli uzattığını, gün yüzüne çıkardı.

OSMANLI'NIN YARDIM KONUSUNDAKİ DUYARLILIĞINI GÖSTEREN BELGE

Osmanlı Devleti'nin insani yardım konusundaki duyarlılığını gösteren belgede, Almanya'daki Saale Nehri'nin taşmasından dolayı Jena Şehri, Naumbourg, Weissenfels ve Mersabourg daireleriyle Saks Altenburg Dükalığı'nın batı tarafları selzedelerine yardım olarak dağıtılmak üzere 750 Osmanlı Lirası gönderildiği belirtiliyor. Söz konusu yardımın 500 lirasının Sultan 2. Abdülhamid, 100 lirasının Kadın Efendi, 50 lirasının Selim Efendi, 50 lirasının Zekiye Sultan, 50 lirasının da Nimet Sultan tarafından bağışlandığı aktarılan belgede, yardımın Kazım Bey aracılığıyla Almanya İmparatorluğu'na ulaştırıldığı bilgisi yer alıyor.

Saks Altenburg Dükasının da Osmanlı'nın Berlin Sefiri'ne minnettarlığını içeren bir mektup takdim ettiği kaydedilen belgede, mektuptaki şu ifadelere ver veriliyor: "Geçen Kasım ayında Saale Nehri'nin taşmasından dolayı Turinc bölgesindeki ahalinin çoğu zarar görmüş oldukları anlaşıldıktan sonra bunlara dağıtılmak üzere Osmanlı Padişahı tarafından Almanya İmparatoru'na 750 Osmanlı Lirası gönderilmiştir. Bu paranın bir kısmı nehrin taşmasından zarar görmüş olanlara dağıtılmak üzere ilgililere teslim olundu. Vatandaşlarımın karşılaştığı sıkıntı ve musibetler karşısında gösterilen bu insaniyetli yaklaşımınızdan dolayı son derece memnun olduğumdan bütün içtenliğimle teşekkürlerimi sunmak istedim. Şahsınız ile hanedanınızı her türlü bela ve afetlerden korumasını, Allah'tan temenni eder, bu vesile ile saygılarımın kabulünü rica eylerim."





OSMANLI ARŞİV'İNDEN TEMİN EDİLDİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın, dönemin zorlu şartlarına rağmen, mağdur Alman halkına yardım elini uzatmıştır. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın bu insani yaklaşımı sonrasında Saks Altenburg Dükası, teşekkürlerini ileten bir mektup göndermiş ve yapılan bu yardımın çok makbule geçtiğini belirtmiştir. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın yapmış olduğu bu insani yardımın belgelerini, Osmanlı Arşivlerinden temin ettik ve kamuoyu ile paylaşıyoruz." diye konuştu.

ALMAN HÜKÜMETİNİN TUTUMU ELEŞTİRİLDİ

Prof. Dr. Erdöl, mevcut Alman hükümetinin son zamanlarda Türkiye'ye karşı sergilediği tutumu eleştirerek, "Mevcut Almanya yönetimi, vefasızlığı seçmiştir. Almanya hükümeti ve yetkilileri PKK, FETÖ dahil pek çok terör örgütüne kucak açmıştır. Yaşanan bu olaylar sadece bir vefasızlık değil, aynı zamanda ülkemizdeki birliğe ve beraberliğe kasteden tüm şer odaklarına kapılarını sonuna kadar açmak suretiyle, hainlerle iş birliğine dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

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