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'Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler' sergisi açıldı

Basın fotoğrafçılarının 1920 ve 1930'lu yıllarda çektiği fotoğraflarla, Osmanlı'dan sonraki süreçte Ankara, Belgrad, İstanbul ve Saraybosna'daki değişimi anlatan serginin açılışı yapıldı.

AA | 23.05.2018 - 09:31..
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Küratörlüğünü Prof. Dr. Natasa Miskovic‘in yaptığı, İsviçre Basel Üniversitesi, İsviçre Ulusal Bilim Vakfı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Yugoslavya Müzesi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi, Yapı Kredi Kültür Sanat Galerisi'nde açıldı.

Açılış öncesinde, sergilenen eserlerin tarihi ve sosyal yapı içindeki yerini ve anlamını konu alan Zeitgeist Zamanın Ruhu adlı belgesel gösterimi yapıldı.

'Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler' sergisi açıldı

TOPLUMA BİLGİ VEREN BASIN FOTOĞRAFLARI

Prof. Dr. Natasa Miskovic, Basel Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma projesi sonuçlarının, görsel malzemeler eşliğinde sergide sunulduğunu söyledi. Çalışmasını tarihi fotoğraflarla sunmayı tercih ettiğini belirten Natasa Miskovic, "Online veritabanlarını inceledikten sonra elde ettiğimiz fotoğrafları içerik olarak çözümledik. İlk sonuçlar böylece ortaya çıkmış oldu. Daha sonra topluma dair bilgi veren basın fotoğraflarını dijitalleştirdik" dedi.

Miskovic, projeyi ve sergiyi hazırlarken Osmanlı sonrası dönemde Ankara, Belgrad, İstanbul ve Saraybosna'nın değişimi üzerinde durduklarını, halkın bu 4 şehre bakışını keşfetmek istediklerini kaydetti.

'Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler' sergisi açıldı

29 TEMMUZ'A KADAR AÇIK

Sergi için, 1920 ve 1930'lu yıllarda Cumhuriyet, Akşam, Politika ve Vreme gazetelerinin foto muhabirleri tarafından çekilen ve seçilerek dijital olarak işlenen yaklaşık 200 fotoğraf bir araya getirildi.

Şehir Merkezi, Ulus ve Beden, Ulusu Giydirmek, Dinlence ve Din ile Çarşı başlıklı bölümlerden oluşan fotoğraf sergisinde, seçilen Osmanlı şehirlerinin kalbini oluşturan çarşılardan ve gündelik hayattan manzaralar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sergi, 29 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

'Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler' sergisi açıldı


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