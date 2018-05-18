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Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler

Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler adlı sergi, Türkiye ve Yugoslavya Krallığı'ndaki dört şehir olan Ankara, Belgrad, İstanbul ile Saraybosna'nın basın fotoğraflarından oluşuyor.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 15:57..
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Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler

500 yıl boyunca Balkan Yarımadası ve Anadolu’ya hâkim olan Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda yıkıldı ve kalıntılarından Osmanlı mirasını reddeden modern ulus devletler doğdu.

Bunun sonunda halkın yaşamında, özellikle büyük şehirlerde köklü değişiklikler meydana geldi.

Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler

200 FOTOĞRAFTAN OLUŞAN SERGİ

Sergi için 1920'li ve 1930'lu yıllarda Cumhuriyet ve Akşam, Politika ve Vreme gazetelerinin foto muhabirleri tarafından çekilen ve özenli bir çalışma sonucu seçilen, dijital olarak işlenmiş 200 fotoğraf bir araya getirildi.

Bu fotoğraflar şehirlerdeki gündelik yaşamdan manzaralar sunarken, askerî ve sporcu gruplar genç uluslarını geçit törenlerinde ve yeni açılmış spor stadyumlarında kutluyor.

Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler

GÜNDELİK YAŞAMA DAİR FOTOĞRAFLAR

Her Osmanlı şehrinin kalbini oluşturan çarşılar, halkın alışveriş yaparak son dedikoduları paylaştıkları bir buluşma yeri olarak işlevine devam ediyor. Şehir Merkezi, Ulus ve Beden, Ulusu Giydirmek, Dinlence ve Din ve Çarşı başlıklı bölümlerden oluşan sergi; SIBA (Türk ve Yugoslav Şehirlerindeki Gündelik Yaşama Görsel Bakış) başlıklı araştırma projesinin bir ürünü.

Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler

ŞEHİRLERİN ORTAK NOKTASI

Ziyaretçilerine, fotoğrafların çekildiği şehirleri tahmin etmeye ve araştırmaya teşvik eden sergi, aynı zamanda bu dört kentin her birinin aslında tahmin ettiğimizden çok daha fazla ortak noktası olduğunu da vurguluyor.

Basel Üniversitesi’nin işbirliğiyle ve İsviçre Ulusal Bilim Vakfı’nın desteğiyle düzenlenen serginin küratörü Prof. Dr. Nataša Mišković yapıyor.

Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler

29 TEMMUZ'A KADAR AÇIK

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta düzenlenecek olan serginin açılışında aynı zamanda Mišković tarafından ünlü Çek-Hırvat film yönetmeni Lordan Zafranović’in işbirliği ile hazırlanan Zeitgeist 'Zamanın ruhu', 27 adlı belgesel film de gösterilecek.

Film, seyirciyi Avrupa'nın güneydoğusunda duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Film serginin kapanış günü olan 29 Temmuz’a kadar gösterimde olacak.

Osmanlı Sonrasında Devinen Şehirler

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