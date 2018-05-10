taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.781
USD
4,3034
EURO
5,1093
ALTIN
181,80
PETR
77,7300

Osmanlı tokadının mucitleri: Deliler

Osmanlı’nın Deliler’i korkutucu görünüşleri, beyin patlatan tokatları ve dev silahlarıyla düşmanın psikolojisini alt üst ediyordu.

Özel Haber | 10.05.2018 - 09:54..
  1. Haberler
  2. Tarih

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Tarihin gelmiş geçmiş en korku verici savaşçılarından olan Deliler’in namını duymayanınız yoktur. Game Of Thrones’un Lekesizleri, Spartacus’ün savaşçıları halt etmiş. Onların öldürmekten ziyade, düşmanı korkudan kaçırmak gibi görevleri vardı. Devasa kıyafetlerin içinde, Osmanlı ordusunun başını çeken Deliler’i tarih boyunca korkutmayı başaran bir düşman daha duyulmadı.

AKIL HASTASI DEĞİL, FAZLA CESURDULAR

Osmanlı savaşa giderken ordunun en önünde bir süvari grubu vardı; bunlar içinde tarzları, dış görünüşleri ve savaşırken ki ustalıklarıyla şüphesiz ki ‘Deliler’di. Bu ismi gerçekten deli olmalarından değil, fazlasıyla cesur olmalarından alıyorlardı.

Osmanlı tokadının mucitleri: Deliler

‘’GÖLGELERİ BİRİ ÖLDÜRÜCÜYDÜ’’

Deliler heybetli görünüşleriyle başlı başına bir korku abidesiydi; öyle ki, Venedikli yazar Vecellio Deliler'i şöyle tanımlıyordu; “Öylesine cesur hareket ederlerdi ki, insanları gölgelerinin bile öldürücü olduğuna inandırmışlardı.”

OSMANLI TOKADININ MUCİTLERİ

Osmanlı’nın delilerine katılabilmenin iki şartı vardı; gösterişli bir fiziki yapıya sahip olmak ve savaşma becerisini kanıtlayabilmek. Bu şartları yerine getirerek orduya katılan askerler yemin etmeleriyle birlikte sıkı eğitimlere tabii tutuluyordu. Bunlardan en dikkat çekeni kuşkusuz, herkesin korkulu rüyası Osmanlı tokadıydı.Onların elleri en özel silahlarıydı.

Osmanlı tokadının mucitleri: Deliler

BİR VURUŞLA İNSAN BEYNİNİ DIŞARI AKITABİLİRLERDİ

Deliler bu meşhur tokat için saatlerce mermer döverek ellerini büyütürlerdi. Gücü ve kuvveti hafife almayın; Deliler’in tokadı bir insanın beynini dışarı akıtabilecek nitelikteydi. Boşuna nam yapmadı Osmanlı tokadı. Bu vuruşta düşman muhakkak önce bir sendeler, bazen atından düşer, bayılır yahut savaşamayacak hale gelirdi.

Osmanlı tokadının mucitleri: Deliler

DÜŞMAN ONLARI TAKLİT EDİYORDU

Hiçbir dış kuvvetten korkmayan bu süvarinin ölüm korkusu da yoktu. Osmanlı’nın heybetli namına özenen nicelerini duymuştuk fakat Deliler birçok kez olağanüstü savaşma becerileri ve azimleri ile Osmanlı’nın düşmanları tarafından taklit edildiler.

YIRTICI HAYVAN POSTLARI

Deliler’in başlarında kartal tüyleri, üzerlerinde ise yırtıcı hayvan postları vardı. Atın üzerinde duran tüm vücutlarından hayvanlara ait kanat, kuyruk, pençe gibi unsurlar sarkardı.

Osmanlı tokadının mucitleri: Deliler

‘‘NASIL BİR VARLIKLA SAVAŞTIKLARINI ANLAYAMAZLARDI’’

Bir başka Bizanslı tarihçi Chalkokondyles Deliler'i şöyle tarif ediyor;

‘’Deliler ile karşılaşan düşman, öncelikle neyle karşı karşıya olduğunu, nasıl bir varlıkla savaştığını, karşısındakinin insan mı insan dışı bir varlık mı olduğunu anlamaya çalıştığı için şaşkınlık içinde kalır.’’

Ortaçağ Avrupa'sı, Deliler'in insanüstü özelliklere sahip ölümsüz askerler  olduğuna inanıyordu. Tabii ki ölürlerdi ama ya eceliyle ya da başarabilene. Karşısında korkutucu bir şekilde giyinmiş, son hız ve cesaretle üzerine atıyla gelen bir deliyi gören düşmanın pek şansı yoktur diye düşünüyorum.

Osmanlı tokadının mucitleri: Deliler

ZAMANLA ÇIĞIRINDAN ÇIKTILAR

Osmanlı ordusuna uzun yıllar boyunca hizmet eden ordu zamanla başı boş hareket etmeye başlayarak askeri disiplinlerini yitirdiler. Bağlı oldukları beyliklere ve halka sıkıntı vermeye başlayan Deliler Ocağı, 1829 yılında II. Mahmud tarafından kapatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Paraşütten uçak düşüren pilot: Owen Baggett
ABD askeri pilotu Owen Baggett, paraşütüyle havada asılıyken silahını ateşlemesiyle düşman uçağını düşüren tek insan olarak bir efsane oldu.
Atatürk’ün Fikriye Hanım’a yazdığı şiir: Ümmid-i âşkım
Atatürk’ün yaveri Salih Bozok’un defterine aldığı notlar, Atatürk ve Fikriye Hanım arasındaki hüzünlü aşkın kanıtı oldu.
Hollanda’nın köle ticareti
Batı Afrika’dan başlayarak birçok ülkenin doğal kaynaklarını sömüren Hollanda, esir aldığı binlerce insanı katlederken, sağ bıraktıklarını da köle olarak kullanıyordu.
Dolmuşu bir Türk icat etmişti
Türkiye 1929 yılındaki ekonomik krizi yaşamasaydı belki de tüm dünya, dolmuşu hiç tanımayacaktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

125
Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

122
Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

175
Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı

Fetullah Gülen'in avukatından darbe girişimi itirafı

75
Kırmızı halıda talihsiz düşüş

Kırmızı halıda talihsiz düşüş

25
Vergi borçları için yeni kanun tasarısı

Vergi borçları için yeni kanun tasarısı

44
Trump'tan Amerikan basınına akreditasyon tehdidi

Trump'tan Amerikan basınına akreditasyon tehdidi

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM