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Osmanlı usulü Enderun teravih nedir

Tarihi Osmanlıya kadar dayanan ve bir çeşit saray külürü olan Enderun teravihi, teravih namazının sanatlı halidir.

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Teravih-i Enderun ve Cumhur Müezzinliği geleneği 80 sene öncesinin Ramazanlarında İstanbul'un bütün camilerinde uygulanmaktaydı.

Bu usulde kılınan namazın özelliği, teravih namazının her dört rekâtının Türk Musıkîsinin farklı makamlarında farklı ilahilerin okunmasıyla kılınmasıdır.

Osmanlı usulü Enderun teravih nedir

ENDERUN TERAVİH'İN TARİHİ

Osmanlı'da Topkapı Sarayı'nın bir geleneği olan Enderun usulü teravih özellikle padişahlar tarafından yaptırılan selatin camilerde kıldırılan bir teravih türüdür. Rekat aralarında salavatlar ve farklı makamlardaki ilahilerin okunmasıyla kıldırılan Enderun usulü teravihin tarihi, Itrî adıyla bilinen Buhurîzâde Mustafa Efendiye dayanmaktadır.

RUHU DİNLENDİRMEK

Özellikle dinlenmek ve ruhu dinlendirmek manasına gelen teravih isminin anlamına Enderun usulü teravih ile kavuşuyor. Yormadan ve ruhu dinginleştirmeye yardımcı olan Enderun usulü teravihte namazda okunan sureler dahi belirli makamlarla okunmaktadır.

ilk dört rekâtı neva makamı, ikinci dört rekâtı hüseyni makamı, üçüncü dört rekâtı bestenigâr makamı, dördüncü dört rekâtı eviç makamı son dört rekâtı ise acemaşiran makamlarında kılınan teravih, aralarda okunan uyumlu ilahiler ile daha da lezzetli kılınmaktadır.

NERELERDE KILINIR

Özellikle son yıllarda oldukça popüler hale gelen Enderun usulü teravih, bu yıl da Diyanet tarafından gerçekleştiriliyor. Enderun usulü teravih namazı Eyüp Sultan, Fatih ve Sultanahmet camilerinde Ramazan boyunca kılınacak.

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