Osmanlı’da da bedelli askerlik vardı

Aybüke SENGİR / [email protected]

Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen bedelli askerlik aslında Osmanlı’ya kadar gidiyor. O dönemde beş yıl olan askerlik için kişiler, kurayla belirleniyordu. Kurada adı çıkan kişi yerine belli başlı şartları taşıyan bir başkasını askere gönderebiliyordu. Bugünküne en benzer uygulama ise 1870'de çıkarılan "tenkisat-ı cedide-i askeriyeye tevfikan tanzim olunan kura kanunname-i humayunu" ile yapıldı.

’Bedel-i Nakdi’ adıyla para karşılığı, yani günümüzdeki şekliyle bedelli uygulaması başladı.

İLK UYGULAMA BEDEL-İ ŞAHSİ

2. Mahmut döneminde yıl 1846’yı gösterdiğinde sistemin ilk temelleri atılmıştı. Yeniçeri Ocağı’nın kapatılıp düzenli orduya geçilmesinin ardından ‘Bedel-i Şahsi’ adıyla kendi yerine başkasını askere gönderme şeklinde başladı. Uygulamada adayların, bazı şartları taşıması gerekiyordu. Askerlik görevini bir başkası adına üstlenecek kişinin 25-30 yaşlarında, bulaşıcı hastalığı olmayan, ruhsal durumu askerlik yapmaya elverişli, yüz kızartıcı suç işlememiş ve çevresinde kötütanınmayan biri olması gerekiyordu.

İLK PARA KARŞILIĞI ASKERLİK BEDEL-İ NAKDİ

Osmanlı’da para ödeyerek askerlikten muafiyet uygulaması ise 1870’de çıkarılan “Tenkisat-ı Cedide-i Askeriyeye Tevfikan Tanzim olunan kura Kanunname-i Humayunu” ile ilk kez gerçek anlamda bedelli askerliğin yolu açıldı. Kanuna göre 15 bin kuruş bedel-i nakdi vererek, 3 aylık bir askeri eğitimin dışında, 5 yıllık zorunlu askerlikten muaf tutulmanın yolu açılmıştı. Yani şuanki sistemle benzerlik gösteriyor.

Bedelli askerlik uygulaması, ilerleyen dönemlerde küçük değişikliklerle Meşrutiyet dönemine kadar devam etti.

OSMANLI ALTINIYLA BEDELLİ

1886’da yapılan değişiklikle sadece parasal usulle bedelli askerlik uygulamasına devam edildi. Sonraki yıllarda bedelli uygulamasından yararlanacaklara 50 Osmanlı altını verme zorunluluğu getirildi. Ayrıca memleketlerine en yakın askeri birlikte 5 ay süreyle eğitim görüyordu. 1911’de ise belirlenen rakam yüksek bulununca, bedel 30 Osmanlı altınına kadar düşürüldü.

BEDELLİ ASKERLİK TÜRKÜSÜ BİLE VAR

Osmanlı dönemindeki bedelli askerlik uygulaması için, Anadolu'da o dönemde Türkü bile yapılmış. Sivas dolaylarından derlenen türkünün sözleri şöyle;

"Yemen yolu çukurdandır, Karavana bakırdandır, Zenginimiz bedel verir, Askerimiz fakirdendir..."