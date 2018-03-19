taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.751
USD
3,9472
EURO
4,8494
ALTIN
166,36
PETR
66,0300

Osmanlı’da estetik ve göğüs küçültme

Estetik deyince aklınıza nice ünlü isimler gelmesin. Modern tıbbın geliştiği Osmanlı’nın darüşşifalarında memesi büyük olan asker de göğüs küçültme ameliyatı oluyordu.

Özel Haber | 19.03.2018 - 14:15..
  1. Haberler
  2. Tarih
Osmanlı’da estetik ve göğüs küçültme

Selen KALDIRIM / [email protected]

Bu yazıyı Edirne'deki Sultan Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaretimizde edindiğimiz bilgiler üzerine kaleme aldık. Söz konusu müzede dikkatimizi çekenlerin başında Osmanlı döneminde yapılan tedavilerin yanı sıra bazı estetik operasyonlar oldu.

KULAĞA GARİP GELİYOR AMA OSMANLI'DA ESTETİK VARDI

Evet; darüşşifa, asker ve meme arasında bağlantı kurmak kulağa biraz garip geliyor olabilir. Şaşırmayın ama bugün çılgınlar gibi estetik ameliyat olan insanlar gibi, bundan 400 yıl öncede bu operasyonlar yapılıyordu.

Osmanlı’da estetik ve göğüs küçültme

SARKIK MEME SORUNU, BİTİŞİK PARMAK SORUNU, DÜŞÜK GÖZ KAPAĞI SORUNU...

Osmanlıca cerrahnamelerde modern tıbba dair birçok işlem görmek mümkün. E tabi konu karaciğer iltihaplanması değil de meme operasyonu olunca insan bir hayret ediyor. Günümüzde olduğu gibi Osmanlı zamanında da insanlarda fazla parmak, bitişik parmak, düşük göz kapağı, göz kapağı kısalığı, meme sarkması, aşırı meme büyümesi gibi  birçok fiziki problem görülüyordu.

Osmanlı’da estetik ve göğüs küçültme

TIBBIN GELDİĞİ SON NOKTAYA DİKKAT

Bunlardan en dikkat çekeni tartışmasız meme küçültme ameliyatlarıydı. Tıp dilinde jinekomasti olarak geçen bu operasyonlar aşırı meme sarkması ve yağlanma yaşayan askerler için uygulanıyordu. Osmanlı’nın tıp alanında ne kadar ilerleme kaydettiğini anlamak zor olmasa gerek.

DARÜŞŞİFALARDA MEME OPERASYONLARI

Bilirsiniz, darüşşifalar gönüllü doktorlar tarafından akıl hastalarının tedavi edildiği sağlık merkezleriydi. Fakat burada memesini küçülten askerler de görebilirsiniz. Tabii ki bunun da bir sağlık problemi olduğunu düşünerek, asıl hayret edilenin bu işlemlerin o zaman nasıl yapıldığıydı.

Osmanlı’da estetik ve göğüs küçültme

NASIL YAPILIYORDU

Osmanlı cerrahnamelerinde şöyle anlatılıyor;

‘’Bazı er kişinin emcekleri, 'göğüsleri' etli ve  şişkin  olur, her kim görse iğrenir. Onun uzunlamasına hilal biçiminde kesip derisini derisini yüzesin, içindeki yağı çıkarasın, içindeki yapı çıkarasın, içine et bitirici ( Kaynaştırıcı, bitiştirici)  devalar koyasın ve her iki yakasını  birleştirip dikesin. İyileşinceye kadar ilaç edesin. Er kişinin emceği uzayıp aşağıya sarkarsa,  Hilal şeklinde iki defa enine kesesin, arasındaki deriyi yüzüp içindeki yağı çıkardıktan sonra iki yakasını birleştirip dikesin ve ilaç süresin iyileşe. Eğer yağın tamamını çıkaramayacak olursan, eski pamuğu yiyici (Kostik) merhemlere bulayıp, kesinin içinde sokasın. Kalan yağı bitire bitire sonra ilaç süresin.”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çanakkale'nin gizli kahramanı: Yüzbaşı Yusuf
Çanakkale Savaşı kahramanlıklarla dolu bir destanın bütünüdür. O destanı oluşturan parçalardan biri de hiç bilinmese de 'Yüzbaşı Yusuf Kenan'dır.
Boeing'in mahalle görünümlü uçak fabrikası
Dünyanın en büyük hava aracı üreticilerinden bir tanesi olan Boeing, üretim yaptığı fabrikayı olası saldırılardan korumak için akıl almaz bir plan yaptı.
Üsküdar'daki türbedeki mezarlar hilti ile parçalandı
İstanbul Üsküdar Şeyh Devati Camisi Türbesi'ndeki mezarlar restorasyon yapan firmanın işçileri tarafından hilti ile parçalandı. Tepkiler üzerine İBB konunun incelediğini açıkladı.
Hitler tarihin soykırım planını nasıl uyguladı
Yahudi soykırımının olması için elinden geleni ardına koymayan Adolf Hitler’in çocukluğu nasıldı?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖSO YPG'den intikamını aldı

ÖSO YPG'den intikamını aldı

32
Ankara'da kaliforniyum ele geçirildi

Ankara'da kaliforniyum ele geçirildi

122
Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

50
İngiliz kadın terörist Afrin'de öldürüldü

İngiliz kadın terörist Afrin'de öldürüldü

92
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

254
Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

Kremlin'de 19 yıl: Putin 4'üncü kez başkan

19
Nursel Ergin kızını sildi

Nursel Ergin kızını sildi

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM