Osmanlı’da Orducu Esnafı

Aybüke SENGİR / [email protected]

Bugünkü sistemden farklı olarak devletin görevi, ordunun alışveriş yapacağı Orducu Esnafı’nı organize etmekti. Bu yüzden yeniçeriler ve sipahiler uzun seferlere pek sıcak bakmıyordu. Belirlenen menzillerde ordu pazarı kuruluyor ve orada askerler keselerinden ihtiyacını alıyordu. Et fiyatı sabitti. Ne kadar fiyat artışı olursa olsun, askere verilecek et, belli fiyatı geçemiyordu. Uzun seferde askerin harçlığı bitiyor, bu yüzden geri dönmek istiyorlardı.

ORDUNUN YİYECEK İÇECEK SORUMLULUĞU ESNAFA AİTTİ

Osmanlı seferlerinin devlet açısından en önemli sorununu ordunun iaşesi meselesi oluşturuyordu. Sayıları yüz binleri bulan askeri birliklerin yanında, orduda yük ve binek hayvanlarının beslenmesi için bol miktarda zahire ihtiyacı duyuluyordu. Yönetim tarafından devlet hazinesinin masrafını azaltmak, aynı zamanda ordu iaşesini karşılamayı Orducu Esnafı yapıyordu.

Bir seferde günlük ortalama 750 koyun kesildiği, her askere bir çift ekmek verildiği ve bunların dışında daha birçok mal ve hizmete gereksinim duyulduğunu düşünecek olursak, orducu esnafının lojistik destek konusunda ne kadar büyük rolü olduğunu anlayacaksınız.

ORDUCU ESNAFI ASKERLE BİRLİKTE ZORLUKLARA GÖĞÜS GERERDİ

Bir çadır altında, aynı kentten gelen ve aynı işkoluna mensup esnaflar, seferlerde kurulan ordu pazarlarında askerlerin alışveriş yapmalarına olanak sağlayacak biçimde onlarla beraber yürüyor, sefer süresince beraber yaşıyor hatta askerlerin katlandıkları birçok güçlüğe de göğüs geriyordu.

FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDALAR

Başkent İstanbul’dan seferde görev alacak loncalar ve bu loncalara mensup orducu sayısını belirten bir emirle gelen ve orducubaşı olarak adlandırılan bir görevliyle, ileri gelenlerin katıldıkları bir toplantıda istenen sayılar belirleniyordu. Hangi ustanın sefere gideceği artık loncanın kendi iç meselesiydi. Bu seçimlerde işinin ehli ve fiziksel olarak iyi durumda olmak gerekiyordu. Seferler zorlu geçtiğinden askerlerde aranan fiziksel şartlar lonca ustalarında da aranıyordu. Bu yüzden yaşlı ustalar bu tür askeri hizmetlerde görev alamıyordu.

GİYECEKLERİNİ DE ONLAR KARŞILIYORDU

Orducu Esnafı sefer yolunda, savaş yerinde ve dönüş sırasında askerin giyim, kuşam, yiyecek, sağlık, silah, donanım ve tamirat gibi çeşitli ihtiyaçlarını ücret karşılığında karşılarlardı. Halk da ordunun geçeceği güzergâhta belirlenen bir mekânda ürettikleri şeyleri getirip satabilirdi.