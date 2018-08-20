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Osmanlı’dan İtalya’ya uzanan marka: Fendi

İtalya’nın en lüks giyim ve aksesuar markası Fendi’nin kurucularının soyu, Osmanlı hanedanlığından geliyor.

Özel İçerik | 20.08.2018 - 08:57..
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Osmanlı’dan İtalya’ya uzanan marka: Fendi

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Nereden nereye… Bir parça bezine servet değerinde paralar döktüğünüz Chanellerin, Burberrylerin altından ne hikâyeler çıkıyor.  Dünyaca ünlü elbise markası olan Fendi’nin atası da Osmanlı’ya dayanıyor. Bir zamanlar İzmir dolaylarında hayat süren ailenin torunları, bugün dünyanın en büyük markalarından birinin sahibi. Fendi için İtalyan olduğu kadar, Osmanlı'dır da diyebiliriz...

‘FENDİ’ İSMİ ‘EFENDİ’DEN GELİYOR

İki yıl önce bir konferans için Türkiye’ye gelen Fendi’nin kurucularından Anna Fendi, markanın Osmanlı ile olan bağlantısını açığa çıkardı. Ataları İzmir'de Efendizade ailesine mensup olan markanın sahipleri, Türkçe’deki Efendi kelimesinin başındaki E harfini atarak ürünlerine Fendi adını vermiş.

Osmanlı’dan İtalya’ya uzanan marka: Fendi
ANNA OSMALI’YLA BAĞLANTISINI BİR FOTOĞRAFTAN ÖĞRENİYOR

Dünya markasının başkanı Anna Fendi, bu ilginç bağlantıyı evindeki duvarda gördüğü fotoğraftan öğreniyor. ‘’Büyük annem Alman, annem Fransız... Yıllar önce Avusturya'da duvarda gördüğüm soyadı Fendi olan fotoğrafın üstündeki Osmanlı desenleri dikkatimi çekti. Araştırdım. Atalarımın İzmirli Efendizade ailesine mensup olduğunu öğrendim. Buradan yola çıkarak Fendi isminin, Türkçe'deki "efendi"den geldiğini tespit ettim, doğruladım.’’

Osmanlı’dan İtalya’ya uzanan marka: Fendi

''BAŞARIMIZDA OSMALI'NIN BÜYÜK ETKİSİ VAR''

2 Yıl önce İstanbul’da katılığı bir moda konferansında marka hakkında açıklamalarda bulunan Fendi’nin kurucularından Anna Fendi, Osmanlı'ya olan hayranlığını şu cümlelerle dile getirmişti; '‘Başarımızda genlerimizdeki ‘Osmanlı’nın büyük etkisi var’'

Osmanlı’dan İtalya’ya uzanan marka: Fendi

‘’İSTANBUL’DA EVİMDEYİM’’

Adele Casagrande ve Edoardo Fendi tarafından 1925’te kurulan markanın sahiplerinin soy adı olan ‘Fendi’soy adı, İtalya’da yalnızca bu aileye mensup.

''Fendi soyadı İtalya'da yalnızca bizde var. Biz beş kız kardeşiz ve babam da tek çocuktu. Dolayısıyla Fendi soyadı da taşıyan son kişileriz. Bugün burada, İstanbul'da olduğum için çok mutluyum. Kendi evimdeyim. Burada olmak bana iyi geldi. Uzun süredir özlem duyuyordum.''

Osmanlı’dan İtalya’ya uzanan marka: Fendi

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