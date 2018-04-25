taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.059
USD
4,0874
EURO
5,0009
ALTIN
174,89
PETR
74,0200

Osmanlı'dan kalan konağın kapısından madeni para çıktı

Osmanlı döneminden kalma Sağır Müftü Konağı'nın restorasyon çalışmaları sırasında odalarından birinin kapı kirişine saklanmış 6 bin madeni para bulundu.

AA | 25.04.2018 - 03:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Sağır Müftü Konağı'nın restorasyon çalışmaları sırasında odalarından birinin kapı kirişinde 6 bin madeni para bulundu.

MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Elazığ Belediyesi tarafından restore edilen konağın kapı kirişinde bulunan 1960-1970'li yıllarda basılmış madeni paralar Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, yaptığı açıklamada, konakta devam eden restorasyon çalışmaları sırasında ekiplerin herkesi şaşkına çeviren bir olayla karşılaştığını belirtti.

Osmanlı'dan kalan konağın kapısından madeni para çıktı

60-70'Lİ YILLARA AİT

Konağın iç kesimindeki bir odanın kapısında tadilat yapan ekiplerin kapının kirişine saklanmış poşetler içerisinde 6 bin madeni para bulduklarını ifade eden Demirpolat, şöyle devam etti:

"Restorasyon çalışması sırasında ekiplerin kapının kirişini sağlamlaştırmak için kirişteki bazı taşları sökmeleri ile yukarıdan madeni paralar aşağıya dökülüyor. Müze Müdürlüğünden ekiplere haber verdik. Paralar incelendiğinde 1960-1970'li yıllardan kaldığı tespit edildi. Bu konakta son olarak Harput esnafından rahmetli İzzet Ünlü beyefendi oturuyordu. Büyük ihtimal kendisi bu paraları buraya koymuş olabilir. Bulunan madeni paralar Müze Müdürlüğüne teslim edildi."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Voleybol oynayan kız sokak lambasını kırdı
Sokakta voleybol oynayan kızlar voleybol oynarken sokak lambasını patlattı.
Aydın'da 2 araç deveye çarptı: 4 kişi yaralandı
Aydın'da bir pehlivan deve karayoluna çıkması sonucu kazaya neden oldu. Kazada 4 kişi yaralanırken, deve ise telef oldu.
68 kaçak Afgan yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakalandı.
Hayatını kaybeden kişinin telefonunu açtı haberi veremedi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Çalan telefonunu açan İtfaiye eri acı haberi yakınlarına veremedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı

ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı

35
Uyum paketi yasalaştı

Uyum paketi yasalaştı

47
Panathinaikos'a 3 yıl men cezası

Panathinaikos'a 3 yıl men cezası

8
Hayatını kaybeden kişinin telefonunu açtı haberi veremedi

Hayatını kaybeden kişinin telefonunu açtı haberi veremedi

2
80 TL için kavga eden Suriyeliler 1 kişiyi öldürdü

80 TL için kavga eden Suriyeliler 1 kişiyi öldürdü

11
Esad mülteci kampını bombaladı: 9 ölü 8 yaralı

Esad mülteci kampını bombaladı: 9 ölü 8 yaralı

5
Aydın'da 2 araç deveye çarptı: 4 kişi yaralandı

Aydın'da 2 araç deveye çarptı: 4 kişi yaralandı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM