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Osmanlı'dan Türkiye'ye sınırlarımız nasıl değişti

Ertuğrul Gazi ve Osman Bey'den, günümüz Türkiye'sine kadar, Türk sınırlarının yıllar içindeki değişimi, 2 dakikalık videoda.

13.05.2017 - 11:21
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