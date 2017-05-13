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Osmanlı'dan Türkiye'ye sınırlarımız nasıl değişti
Ertuğrul Gazi ve Osman Bey'den, günümüz Türkiye'sine kadar, Türk sınırlarının yıllar içindeki değişimi, 2 dakikalık videoda.
13.05.2017 - 11:21
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