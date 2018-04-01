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Osmanlı'nın kuş evlerini seramikten yaptılar

Osmanlı döneminde serçe, kumru, güvercin gibi kuşların soğuk kış günlerinde barınması için cami, medrese ve türbe gibi yapıların dış cephesine inşa edilen kuş evlerinin seramikleri yapıldı.

AA | 01.04.2018 - 09:30..
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Osmanlı döneminde serçe, kumru, güvercin gibi kuşların soğuk kış günlerinde barınması için cami, medreseve türbe gibi yapıların dış cephesine inşa edilen ve özgün mimarileriyle dikkati çeken kuş evlerinin seramikleri yapıldı.

Osmanlı'nın kuş evlerini seramikten yaptılar

Bilecik Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince yapılan ve İl Halk Kütüphanesi'nde sergilenen eserler, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Halk Eğitim Merkezi kurs eğitmeni Beyza Gülsoy,  yaptığı açıklamada, eskiden Mimar Sinan'ın cami duvarlarına yaptığı kuş evlerinin mükemmel bir sanat eseri şeklinde yüzyıllardır mevcudiyetini koruduğunu hatırlattı.

Gülsoy, kendilerinin de bu eserlerden esinlendiklerini, onları modernize edip, bahçelerde kullanılabilecek veya bir yerlere monte edebilecek yeni eserler tasarladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin o kadar hoşuna gitti ki ikinci kuş evleri projesine de başladılar. Elimizde 9 tane var. Hepsi elle şekillendirilerek seramik çamurundan yapıldı. Pişirildi, boyandı, sırlandı." dedi.

Osmanlı'nın kuş evlerini seramikten yaptılar

Sergilenen eserlerin ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Gülsoy, "Çok fazla ilgi gördü, sipariş almaya başladık. Hem dekoratif hem de sağlam. Yağmurdan, çamurdan etkilenmez. Belki belediyenin yöresel evlerinde satışa çıkarılabilir. İleride bunu daha geniş çaplı yapabiliriz." diye konuştu.

Osmanlı'nın kuş evlerini seramikten yaptılar

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