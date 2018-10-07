Osmanlı'nın parmak izi geleceğe miras kalacak

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, 8 Ekim 1976 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın aldığı koruma kararının ardından yaşanan süreçte, yaklaşık 600 tarihi eser basit ve genel onarımlarla restore edilerek turizme kazandırıldı.

EN İYİ KORUNUNAN 20 KENT ARASINDA

En iyi korunan 20 kent arasında bulunan ve Türkiye'de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tek yer olma özelliği taşıyan Safranbolu'da, "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" kararı alındıktan sonra geçen 42 yıllık sürede, tarihi eserlerin geleceğe taşınması için çok sayıda restorasyon çalışması yürütüldü.

OSMANLI'NIN PARMAK İZİ

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla Osmanlı'nın parmak izi olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi ilçede, vatandaşlar da koruma bilincini benimseyerek tarihi dokunun bugünlere gelmesine katkı sağladı.

RESTORE EDİLDİ

Türk belgesel sinemacılığının ustası olarak gösterilen merhum Suha Arın tarafından 1976'da çekilen Altın Portakal Ödül'lü "Safranbolu'da Zaman" belgeseli ile yüksek mimar Yavuz İnce'nin çalışmaları da ilçenin koruma altına alınarak kültürel varlıkların restore edilmesinin önünü açtı.