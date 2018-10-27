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Osmanlı'nın tarihi kuş evleri

Osmanlı döneminde ilki Eyüp Sultan Camii'ne yapılan kuş evleri aşiyanları, günümüzde kimi ihtişamlı, kimi basit formlarda İstanbul'daki bazı tarihi yapılarda görebilmek mümkün.

AA | 27.10.2018 - 16:53..
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Osmanlı'nın tarihi kuş evleri

Eski kamu binaları ile anıtsal yapıların dış cephelerine serçe, kumru, güvercin gibi kuşların korunması ve barınması amacıyla yapılan, ince mimari estetiğe sahip oldukları kadar basit biçimlerde de görülebilen Osmanlı döneminin önemli kültürel değerlerinden aşiyanlar unutulmaya yüz tuttu.

Günümüzde ise İstanbul'da sadece bazı tarihi binalarda görülebilen kimi ihtişamlı, kimi basit formlardaki kuş evleri varlığını sürdürüyor.

Osmanlı'nın tarihi kuş evleri

16. YÜZYILDA KURUMSALLAŞTI

Sanat tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu, Osmanlının, kuşları korumak ve değer vermek konusunda kültür tarihinde apayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Aşiyanların bunun bir ifadesi olduğunu belirten Göncüoğlu, hayvanları koruma geleneğinin, Osmanlı kültüründe her zaman var olduğunu ve 16. yüzyıl itibarıyla aşiyan adı altında kurumsallaşmaya başladığını söyledi.

Osmanlı'nın tarihi kuş evleri

EFSANEVİ HİKAYELER

Süleyman Faruk Göncüoğlu, "İslamiyet ile beraber Türklerde tasavvufi olarak ruhun kuş şeklini alıp, bir güvercin şeklinde tayy-i mekan yapması, bunların hikayelerinin halk arasında yayılması, batı ve doğu dünyasında kötü cadının bir prensesi kuğuya çevirmesi ya da bir güvercine dönüştürmesi hikayeleri her zaman yer alır" dedi.

Osmanlı'nın tarihi kuş evleri

"DEVRİN ZEVKİNE GÖRE İNŞA EDİLDİ"

Süleyman Faruk Göncüoğlu, "İstanbul'daki aşiyanların, lodosa maruz kalmayacak noktada, güneye bakan cephelerde ya da batıya bakan cephelerde bulunması, güneş alması sağlanmış. İnşa edilirken dönemin zevkine göre yapılmış. İhtişamlı olanlar halkı teşvik amaçlı. Kuş pazarlarına gidip, kuş satın alıp salıvermenin sevap olduğuna inanılan bir toplumda gösterişli kuş evleri, biraz da topluma hayvan sevgisinin kuş bazında teşvikini amaçlıyor" diye konuştu.

Osmanlı'nın tarihi kuş evleri

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