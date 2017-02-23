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Osmanlıspor Avrupa'ya veda etti

Osmanlıspor, Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Olympiakos'a evinde 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

23.02.2017 - 20:53
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Temsilcimiz Osmanlıspor UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında evinde Olympiakos'u ağırladı. İlk maç Yunanistan'da 0-0 eşitlikle sona ermişti.

İLK YARIDAN GOL SESİ ÇIKMADI

Osmanlıspor ilk 45 dakikada üstün olan taraftı. Temsilcimizin etkili oyunuyla geçen ilk yarıda iki takım da gol atma başarısı göstermedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Osmanlıspor Avrupa'ya veda etti

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Olympiakos'un golü ikinci yarının hemen başında geldi. 47. dakikada gelişen atakta Olympiakoslu Ansarifard arka direkte boş pozisyonda topu ağlarımıza gönderdi.

Osmanlıspor Avrupa'ya veda etti

Osmanlıspor bu golden sonra baskısını arttırdı fakat temsilcimiz yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Ani gelişen Olympiakos atağında Elyounoussi ile golü bulan Yunan ekibi farkı 2'ye çıkardı.

Skorun getirdiği moral bozukluğuyla oyundan düşen Osmanlıspor, Ansarifard'ın golüne engel olamadı ve 86. dakikada 3-0 yenik duruma düştü.

Osmanlıspor Avrupa'ya veda etti

AVRUPA'YA VEDA

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Olympiakos, Osmanlıspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde müthiş bir grafik yakalayarak gruptan çıkma başarısı gösteren Osmanlıspor, kupaya son 32 turunda veda etti.

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