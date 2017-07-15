Osmanoğlu ailesi Eyüp Sultan'da Kur'an-ı Kerim okuttu

Osmanoğlu Hanedanı Başdanışmanı tarihçi yazar Şafak Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı ailesinin daima milletinin yanında olacağının ifade etti.

"OSMANOĞLU HANEDANI DEVLETİN VE MİLLETİN YANINDADIR"

Tunç, 15 Temmuz darbe girişimini kınayarak, "Osmanoğlu hanedanı, daima devletinin ve milletinin yanındadır. Bu milleti, hiçbir zaman soyu belli olmayan insanlara teslim etmeyeceğini deklare etmek adına buradadır. Hanedan ailesi, devletimize diz çöktürmek isteyen bu hain teşebbüse karşı, milletimizin ve devletimizin yanında olduğunu göstermek adına Eyüp Sultan Cami’sindeki Kur’an-ı Kerim tilavetini tertip etmeyi, milletimizle buluşmayı arzu etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Tunç, Osmanlı hanedan üyelerinin milletinin ve devletinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit ve gaziler için dualar edildi. Programa katılan vatandaşlar da hanedan üyeleriyle tanışma fırsatı buldu.